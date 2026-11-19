Considerando la situación generada tras el caso Ueno Bank y la incertidumbre que rodea al consumo, desde el sector comercial alistan descuentos para el cierre del año.

Ante este escenario, ayer miércoles se llevó a cabo una reunión en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), con representantes de comercio mayorista, supermercados, almacenes y multitiendas del país. Durante el encuentro anunciaron que impulsarán una campaña conjunta para fines de noviembre y diciembre.

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El presidente de la Asociación de Almaceneros Minoristas del Paraguay (AMP), Luis Ibarra, comentó a ABC que los diferentes gremios se reunieron en el MIC para analizar estrategias y coordinar el lanzamiento de ofertas de fin de año.

Señaló que el objetivo es reducir los precios de los productos que componen la canasta familiar y, de esa manera, incentivar el consumo y “aliviar el bolsillo” de los consumidores.

“Por la situación que pasamos estamos trabajando para que este diciembre no sea tan pesado adquirir los alimentos básicos e inclusive encuentren mejoras en los precios”, manifestó.

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Explicó que durante el encuentro con las autoridades estatales se abordó la coordinación de acciones, el diálogo con los proveedores y la preparación de campañas publicitarias para dar a conocer las promociones. Agregó que, en esta ocasión, la iniciativa no se limitará a supermercados y comercios mayoristas, sino que también incluirá a las despensas.

En ese sentido, comentó que los pequeños comercios incorporarán descuentos en productos de primera necesidad y otros artículos de alta demanda durante diciembre.

Reactivación del consumo

El representante gremial señaló que el encuentro también fue aprovechado para analizar los indicadores del sector de consumo. Según precisó, se observa cierta reactivación en comparación con la semana anterior.

“Tenemos un repunte en las ventas y en el consumo en sí, con casi una normalización. Ahora buscamos concretar ofertas para fin de año, de manera a generar una buena expectativa”, acotó.

Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) informaron que la campaña reunirá a diferentes sectores del mercado de consumo, que ya se encuentran preparando promociones específicas.

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Las ofertas de comercios para fin de año

En esa línea, la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (Comampar) desarrollará del 27 de noviembre al 11 de diciembre la campaña “Ahorra Paraguay”.

Por su parte, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) llevará adelante la promoción “Ofertas Porã”, vigente del 18 al 31 de diciembre, que incluirá alrededor de 200 productos esenciales, con el propósito de ofrecer ventajas a la economía de los hogares.

Asimismo, desde el MIC informaron que las tiendas y multitiendas del país también se sumarán a las iniciativas. La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asicompar) ofrecerá promociones especiales con productos desde G. 10.000, buscando ampliar las opciones de compra para los consumidores.