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Economía
13 de noviembre de 2026 - 08:00

Mipymes advierten que crisis Ueno deja un “tendal de heridos” y proponen un Fogapy 2 para evitar paralización de la economía

Establecimiento de ueno bank cerrado, con avisos de clausura y resolución en la ventana, sin personas visibles.
Comerciantes enfrentan problemas económicos tras la clausura de ueno bank y la crisis política reciente.Sergio Gonzalez

La Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes) propone crear una mesa de trabajo con el Gobierno y el sector financiero para otorgar auxilio operativo y proteger los empleos ante la crisis de Ueno Bank.

Por Alicia Bernal
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El sector de las micro, pequeñas y medianas empresas se encuentra fuertemente afectado tras la crisis desencadenada por el proceso de resolución de Ueno Bank, la cual dejó un “tendal de heridos” y derivó en la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo.

Ante este escenario, el presidente de la Fedemipymes, Luis Tavella, planteó la necesidad urgente de conformar una mesa de trabajo e implementar un mecanismo de contingencia denominado Fogapy 2 para inyectar liquidez y evitar que la actividad económica se detenga, especialmente en puertas de fin de año.

Lea más: Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”

Cadena de pagos interrumpida y dinero congelado

Hombre junto a motocicleta y mujer caminando en calle comercial con comercios como 'Zapatería Yassin' en el fondo.
Comerciantes de Encarnación enfrentan caídas en sus ventas debido a la crisis financiera reciente.

La parálisis de la entidad financiera impactó en diversos rubros vinculados como eventos, papelería e insumos, cuyos proveedores quedaron con cuentas pendientes de cobro de un día para otro. Aunque el banco había avanzado en la bancarización de trabajadores informales y emprendedores, la interrupción del servicio dejó congelados más de US$ 1.200 millones del sector privado.

Si bien el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) contempla la restitución de hasta G. 228 millones por titular, múltiples empresas utilizaban la entidad para líneas de giro y capital operativo, por lo que sus fondos siguen ilíquidos y su recuperación podría demorar a mediano o largo plazo. Esta falta de liquidez amenaza con provocar una recesión en la microeconomía, sector que genera el 75% del empleo en el país.

Lea más: Dinámica del Fogapy y el soporte financiero para las mipymes Este artículo tiene 1 año de antigüedad

Suspensión de eventos y presión financiera de fin de año

Mipymes.
Mipymes.

La situación resulta particularmente crítica al coincidir con los meses de noviembre y diciembre, periodo en que los comercios e industrias suelen incrementar su stock e inversión con la expectativa de aumentar sus ventas. Diversos gremios ya reportan la suspensión de eventos corporativos y sociales previstos para fin de año, lo que golpea a un rubro que habitualmente disminuye su actividad entre enero y febrero. A este panorama se suma el compromiso financiero de abonar salarios y aguinaldos en diciembre.

A diferencia de la macroeconomía y los sectores exportadores —que mantienen mercados asegurados—, la microeconomía enfrenta un escenario de incertidumbre y retracción del consumo.

Lea más: Mipymes concentran el 76,5% del empleo y superan los 2.500.000 ocupados en 2025

Las bases de la propuesta “Fogapy 2”

Para contener el impacto, la Fedemipymes impulsa la articulación de acciones entre el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Viceministerio de Mipymes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

La iniciativa busca replicar el instrumento aplicado durante la pandemia del covid-19, facilitando créditos para capital operativo con un plazo de 6 meses de gracia. De acuerdo con el gremio, esta medida permitirá a las micro y pequeñas empresas adquirir mercaderías, cubrir los costos de fin de año y sostener los puestos de trabajo.

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