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Economía
13 de noviembre de 2026 - 14:06

Asimcopar reporta caída de ventas y advierte sobre reposición de mercaderías

El gremio advirtió que los negocios más pequeños podrían tener menos dinero para comprar mercadería y reponer lo que venden.
El gremio advirtió que los negocios más pequeños podrían tener menos dinero para comprar mercadería y reponer lo que venden.

La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) reportó una baja del 30% en las ventas. El gremio advierte que los comercios más pequeños podrían tener dificultades para reponer mercadería.

Por ABC Color
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Tras el cierre de Ueno Bank el pasado 3 de noviembre, las ventas de los comercios asociados a la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) cayeron 30%, según un comunicado del gremio. El cambio también se vio en las cajas ya que el efectivo pasó a representar el 70% de las operaciones.

Lea más: Ueno: Fiscalía explica por qué Peña no está imputado por lavado y asociación criminal

Caída de ventas tras el cierre de Ueno Bank

La baja inicial en las ventas llegó hasta el 70%. Hubo una recuperación parcial, pero el repunte todavía no compensa las pérdidas de la primera semana, según Asimcopar.

Los asociados de Ciudad del Este, Itapúa, Coronel Oviedo y Central reportaron menos operaciones diarias y cambios en la forma de pago de sus clientes.

Lea más: Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña

Comercios en dificultades para reponer mercadería

El gremio señaló que todavía es difícil medir el alcance del impacto. “Nos preocupa que la pérdida de capital operativo en una época clave para el sector pueda limitar la existencia y reposición de mercadería en los comercios más pequeños”, indicó Asimcopar.

En las grandes cadenas, el impacto se reflejaría en las proyecciones de ventas y en la planificación de la temporada de invierno, de acuerdo con la asociación.

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El efectivo vuelve a dominar las compras

Antes de la caída de Ueno Bank, cerca del 80% de las compras se hacía por medios digitales, según los datos de los comercios asociados. Para el gremio, el regreso al efectivo supone un retroceso en el uso de los pagos digitales, que habían ayudado a impulsar promociones.

“Creemos prioritario facilitar el regreso de los consumidores a los medios de pago digitales y recuperar la confianza en estas herramientas”, expresó la asociación.

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Caída de ventas se reporta desde hace 10 días

El 4 de noviembre, el gremio ya había reportado una caída del 35% en las ventas de las multitiendas durante el primer día de la crisis de Ueno Bank. La baja se mantuvo en la segunda jornada.

La crisis coincidió con el periodo de cobro de salarios y el gremio pidió al Banco Central del Paraguay (BCP) que agilizara la transferencia de los ahorros de los clientes.

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