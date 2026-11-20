La jornada cambiaria de este viernes registró fuertes movidas en la cotización del billete verde que repuntó 120 puntos frente al guaraní.

En el cierre de las operaciones de este viernes, el dólar se cotizó en el cambio efectivo o minorista a G. 6.200 en la compra y G. 6.400 en la venta. La variación fue de 120 puntos frente a la jornada del jueves último cuando cerró en G. 6.280.

En lo que va de este mes, el dólar repuntó 8,4% frente al guaraní, en medio de la turbulencia financiera generada en torno al caso Ueno bank, su caída e impacto en más 1,8 millones de cuentas afectadas.

De igual manera con esta cotización actual, la divisa acumula una depreciación interanual del 10% frente al guaraní, considerando que hace un año atrás, el valor del dólar rondaba los G. 7.060. Sin embargo, meses recientes, la divisa llegó a una diferencia del 25% interanual, pero igual el BCP decidió no intervenir, lo que ha generado una distorsión importante en la economía.

En lo que respecta al cambio interbancario, el dólar también repuntó este viernes y cotizó a G. 6.407

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¿Qué factores inciden en la cotización?

Agentes del sector expresaron que sobre la situación del mercado cambiario también pesan factores como el auge del sector importador, ya que se reporta una elevada demanda de dólares debido a que las empresas importadoras se encuentran estoqueándose para las ventas de fin de año.

A esto sumada la incertidumbre financiera y política que sentó desconfianza en el guaraní por la coyuntura política genera recelo entre los agentes económicos respecto a la moneda local.

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Sin embargo, con la rápida resolución de la crisis política, la acción de la justicia, y el pago a los ahorristas, ha disminuido esta percepción de desconfianza por parte del mercado que ya está percibiendo un proceso de normalización, señalan agentes del sector financiero.