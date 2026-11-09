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Negocios
09 de noviembre de 2026 - 19:53

Tras turbulenta semana, mercado vuelve a estabilizarse y dólar baja a G. 6.300

Entre agosto y septiembre, el tipo de cambio cayó de G. 7.900 a G. 7.200/dólar.
Entre agosto y septiembre, el tipo de cambio cayó de G. 7.900 a G. 7.200/dólar.GENTILEZA

El mercado empieza a mostrar nuevamente señales de normalización tras una turbulenta semana que desató la caída de Ueno bank y este lunes el dólar bajó a G. 6.300.

Por ABC Color
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La divisa estadounidense bajó unos 300 puntos este lunes, donde el guaraní se ha fortalecido nuevamente en el arranque de las operaciones, en una jornada más calmada en el mercado cambiario tras la crisis generada por la caída de Ueno Bank la semana pasada y que terminó con la destitución e imputación del ex presidente Santiago Peña.

Las operaciones de este lunes cerraron con un dólar cotizando a G. 6.300 en el cambio efectivo frente a G. 6.600 que cerró el viernes último, según el promedio de las casas de cambio. No obstante, en lo que va del mes, la divisa ha repuntado un 5,8% en el mercado local.

Lea más: En medio de incertidumbres aumenta posición en dólares y cotización trepó hoy a G. 6.500

Por su parte, el dólar interbancario también cerró a la baja en G. 6.226, según dato oficial del Banco Central del Paraguay (BCP).

Agentes del sector expresaron que sobre la situación del mercado cambiario también pesan factores como el auge del sector importador, ya que se reporta una elevada demanda de dólares debido a que las empresas importadoras se encuentran estoqueándose para las ventas de fin de año.

Lea más: En medio de incertidumbres aumenta posición en dólares y cotización trepó hoy a G. 6.500

A esto sumada la incertidumbre financiera y política que sentó desconfianza en el guaraní por la coyuntura política genera recelo entre los agentes económicos respecto a la moneda local.

Sin embargo, con la rápida resolución de la crisis política, la acción de la justicia, y el pago a los ahorristas, ha disminuido esta percepción de desconfianza por parte del mercado que ya está percibiendo un proceso de normalización, señalan agentes del sector financiero.

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