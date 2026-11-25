Para José Luis León, gerente general de Corporación Siegfried Paraguay, la calidad de un medicamento es una responsabilidad que atraviesa a toda la organización transversalmente. Desde la fabricación y los controles hasta el trabajo de los equipos comerciales, cada etapa tiene un mismo destinatario: el paciente. Esa convicción guía la estrategia de una compañía que, tras consolidar su estructura en el país, busca profundizar su relación con la comunidad médica y ampliar las alternativas terapéuticas disponibles para la población.

Esta hoja de ruta se apoya en la trayectoria local de la empresa y en su integración al Grupo Roemmers, una organización farmacéutica con operaciones en varios países latinoamericanos. Esa pertenencia facilita la incorporación de productos de otras filiales, el intercambio de experiencias y el desarrollo de equipos especializados, es decir, herramientas que la compañía considera importantes para competir en un sector en permanente evolución.

Calidad como responsabilidad social

Por otra parte, León define la calidad como una responsabilidad social, donde “el objetivo final es la salud de una persona, que puedes ser tú o alguien de tu familia; al apostar a eso y generar esa conciencia es donde creamos nuestro valor agregado. Por eso, todos los colaboradores, desde la persona que está en planta, hasta quien está detrás de una computadora viendo una hoja de datos, deben tener conciencia de que todas sus acciones se traducen en la salud de un paciente”.

La reflexión resume una filosofía que el ejecutivo busca transmitir a todos los niveles de la empresa. La responsabilidad sobre un medicamento involucra a quienes participan en su elaboración, a los encargados de revisión y control de los procesos, además de los equipos que lo acercan al mercado. León considera que esa conciencia compartida es fundamental para sostener estándares de trabajo y responder a la confianza depositada por médicos y pacientes.

La calidad también está vinculada con la accesibilidad, siendo que en una industria donde el precio influye en las decisiones de compra, el desafío consiste en ofrecer alternativas competitivas sin perder de vista la importancia de las materias primas, la rigurosidad en la calidad y la consistencia de los procesos. Para Siegfried, esa combinación forma parte de su propuesta de valor y de la construcción de relaciones de largo plazo con los profesionales de la salud.

Una empresa que consolidó su posición

Corporación Siegfried cuenta actualmente con 300 colaboradores en Paraguay, un equipo que sostiene sus actividades de producción, control de calidad y comercialización de medicamentos. Para León, el capital humano es una de las fortalezas de la operación local, ya que reúne conocimiento técnico, experiencia comercial y una comprensión cercana de las particularidades del mercado farmacéutico paraguayo.

Sobre esa base, la compañía trabaja para ampliar su presencia en distintas especialidades médicas y responder a la evolución de las necesidades terapéuticas. El referente destaca la importancia de coordinar el trabajo de las áreas técnicas y comerciales, fortalecer el posicionamiento de sus productos y mantener una estructura capaz de acompañar el crecimiento del sector. Esa combinación ayuda a entender el espacio que la compañía obtuvo en el mercado nacional.

Sobre el punto, según el gerente general, Siegfried consiguió posicionarse entre los diez principales laboratorios del mercado paraguayo; el lugar alcanzado refleja, en su visión, la especialización de su oferta y el trabajo sostenido de sus equipos. Actualmente, la compañía combina fabricación local con representación y comercialización de medicamentos, un modelo que le permite participar en distintas áreas terapéuticas y aprovechar productos desarrollados en otros mercados del grupo.

Un punto clave es el respaldo de Roemmers, que amplía esas posibilidades. Su red de operaciones, que se extiende desde México hasta Argentina, favorece el intercambio de conocimientos sobre tratamientos, experiencias comerciales y talento profesional. Para la filial paraguaya, esa conexión permite enriquecer su portafolio y conocer prácticas de otras compañías que enfrentan desafíos similares en la región.

Cercanía médica e innovación terapéutica

La relación con los médicos es uno de los ejes fundamentales que Siegfried busca fortalecer. León destaca la importancia de mantener una visita médica activa, capaz de acompañar la evolución de los tratamientos y acercar información sobre las opciones disponibles. La interacción con los profesionales permite comprender mejor las necesidades de las distintas especialidades y orientar la incorporación de productos al mercado paraguayo.

Asimismo, la innovación no se limita solo a los lanzamientos, también comprende la ampliación del portafolio, el conocimiento de nuevas tendencias clínicas y la capacidad de responder a las demandas de un sistema de salud en transformación. En ese proceso, la compañía aprovecha la experiencia de otras filiales de Roemmers para identificar medicamentos que puedan complementar su oferta local con más fuerza.

La disponibilidad constituye otra parte de esa relación, pues para que una alternativa terapéutica cumpla su propósito, debe llegar a las farmacias y a los pacientes que la necesitan. Por eso, León incluye entre las prioridades ampliar la cobertura comercial y fortalecer el vínculo con distribuidores y puntos de venta, además del trabajo cotidiano con la comunidad médica.

Un mercado con oportunidades y competencia

El escenario paraguayo ofrece espacio para ese crecimiento, ya que un estudio del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), preparado para Cifarma, calculó que el mercado privado de medicamentos aumentó 42% entre 2020 y 2024. En ese período, la participación de los laboratorios de origen nacional pasó del 50% al 57% de las ventas; posteriormente, Cifarma estimó que la producción nacional rondaba el 60% de un mercado privado valuado en aproximadamente US$ 500 millones.

La expansión se produce en un sector con fabricantes de larga trayectoria y una oferta cada vez más diversificada. León considera que Paraguay cuenta con una amplia cobertura de necesidades terapéuticas, circunstancia que impulsa a las compañías a especializarse y encontrar atributos que las distingan. Para Siegfried, el posicionamiento depende de la calidad, la confianza de los profesionales, la evolución de sus productos y la capacidad de llegar a más pacientes.

En ese contexto, el ejecutivo observa que la competencia constituye un estímulo permanente para mejorar. Los laboratorios deben seguir de cerca las necesidades del mercado, la evolución de las terapias y las expectativas de médicos y pacientes; la diferenciación, sostiene, exige un trabajo continuo que combine conocimiento científico, capacidad comercial y una oferta de medicamentos acorde con las demandas de cada especialidad.

Talento y perspectivas de crecimiento

Igualmente, la evolución de la industria exige profesionales especializados. El estudio UIP-Cifarma contabilizó 6.973 empleos directos y 38.739 indirectos en el sector, y estimó que el 48% del personal directo cuenta con formación terciaria o universitaria. En Siegfried, el intercambio de profesionales entre filiales permite incorporar experiencias internacionales y ofrecer al talento paraguayo oportunidades de aprendizaje en otros mercados. León, de origen mexicano y al frente de la empresa desde hace dos años, destaca el conocimiento y el compromiso de su equipo local.

Otro aspecto que sigue de cerca es la evolución sanitaria del país dado que, en octubre de 2026, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) obtuvo la certificación ISO 9001:2015 para sus procesos de regulación, control y fiscalización de medicamentos. La institución también solicitó una evaluación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para avanzar en el reconocimiento de su madurez regulatoria, una iniciativa de interés para la industria.

Al respecto, el gerente también vincula el desarrollo farmacéutico con el fortalecimiento del sistema de salud; a medida que se amplían la cobertura y los centros de atención, crece la necesidad de tratamientos accesibles y de una distribución que alcance a más comunidades. León entiende que la inversión pública en infraestructura sanitaria y la capacidad de respuesta de los laboratorios son esfuerzos complementarios para mejorar el acceso de la población a los medicamentos.

De cara al futuro, la empresa también contempla ampliar su planta de Ypané, con la intención de fortalecer su capacidad productiva; el anteproyecto busca acompañar la demanda local y abre la posibilidad de fabricar medicamentos para otras filiales del Grupo Roemmers, como la de Chile. Se trata de una perspectiva industrial que complementa las prioridades actuales de la compañía, que son las de fortalecer su oferta, su presencia comercial y el vínculo con quienes trabajan diariamente en la atención de los pacientes.

León considera que el mayor desafío consiste en sostener el lugar alcanzado en un mercado exigente. “A veces es mucho más fácil llegar ahí, pero lo realmente difícil es mantenerse y pelear, en el buen sentido de la palabra, todos los días con personas que tienen la misma capacidad que uno, que tienen los mismos estándares de calidad de uno. ¿Cómo me diferencio? ¿Qué hago diferente?”. Esa exigencia de renovarse continuamente es la que, a su juicio, marcará el siguiente capítulo de Siegfried en Paraguay.