Recientemente, la Universidad Central del Paraguay (UCP) y la Asociación de Beneficencia Hospital Sirio Libanés suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional.

El objetivo es fortalecer la formación académica y práctica de los futuros profesionales de la salud, así como promover el intercambio de conocimientos y la investigación científica.

El acuerdo fue formalizado por el Mag. Ing. Luis López Lafuente, vicerrector de la Universidad Central del Paraguay, y el Dr. Ricardo Simes, presidente de la Asociación de Beneficencia Hospital Sirio Libanés.

La alianza beneficiará a los estudiantes de Medicina de la UCP Asunción mediante la implementación de espacios para prácticas hospitalarias, pasantías profesionales e Internado Rotatorio, promoviendo una formación académica vinculada a la experiencia asistencial.

Los próximos estudiantes que ingresen a la etapa de Internado Rotatorio ya podrán beneficiarse de este acuerdo.

Asimismo, el convenio abre nuevas posibilidades de cooperación académica, entre ellas la participación de médicos de reconocido prestigio en clases y capacitaciones especializadas en Paraguay, además del desarrollo de trabajos de investigación conjunta.

“Para la Universidad Central, este convenio con el Hospital Sirio Libanés es un paso muy importante hacia la excelencia. Nos va a ayudar mucho a poder ampliar nuestros márgenes de aprendizaje”, expresó el Mag. Ing. Luis López Lafuente, quien también destacó las oportunidades de intercambio académico e investigación que surgen a partir de esta alianza.

Por su parte, el Dr. Ricardo Simes resaltó la importancia de integrar los conocimientos y la experiencia hospitalaria con la formación universitaria.

“Con una universidad tan prestigiosa como es la Universidad Central del Paraguay, más los conocimientos que nosotros podemos aportar, esperamos que este convenio sea de mucho valor agregado para la educación aquí en Paraguay”, señaló.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de crecimiento y consolidación de la Universidad Central del Paraguay en Asunción, que busca ampliar su red de alianzas estratégicas con instituciones del sector sanitario, potenciar la calidad de la enseñanza y generar mayores oportunidades de desarrollo académico y profesional para sus estudiantes.

Con la firma de este convenio, ambas instituciones reafirman su compromiso con la excelencia académica, la investigación científica y el fortalecimiento de la educación médica en Paraguay.