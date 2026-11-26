La columna de Alberto Acosta Garbarino sobre Ueno plantea una cuestión esencial: la banca administra dinero que otros le han confiado. Comparto su preocupación por los ahorristas y quisiera añadir una pregunta desde la gobernanza pública. Mientras distintas instituciones del Estado colocaban recursos en el mismo banco, ¿quién sumaba esas colocaciones y evaluaba cuánto podía perder el Estado en su conjunto?

Tomemos como correctas las cifras que expone el autor. Una institución pública podía evaluar una colocación a partir de sus propios criterios y del monto que administraba. Otra podía hacer lo mismo. Pero cuando varias depositaban en la misma entidad, aparecía un riesgo que solo se veía al reunir todas las operaciones. ¿Alguien tenía esa información? ¿La revisaba periódicamente? ¿Quién tenía la facultad de actuar si la concentración se volvía excesiva?

La responsabilidad de mirar el conjunto

En mi opinión, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Tesoro Público, es el primero que debería responder por esa visión de conjunto. La Ley 1535 distingue entre la Tesorería General y las tesorerías de los organismos y entidades del Estado. También prevé que el Ministerio pueda requerir a los bancos depositarios los estados y movimientos de las cuentas con fondos públicos. Esa facultad da una base para preguntar qué información recabó el Ministerio, qué operaciones abarcaba y qué hizo con ella.

Cada institución debe explicar quién decidió colocar sus fondos y con qué evaluación de riesgo. Al Banco Central, a través de la Superintendencia de Bancos, le corresponde explicar cómo evaluó la situación desde el otro lado de la operación: cuánto dependía Ueno de esos depósitos para financiarse y qué ocurriría si varias instituciones retiraban sus recursos en un periodo corto.

Dos ministros, dos momentos que aclarar

En julio de 2025, durante la gestión de Carlos Fernández Valdovinos, el MEF colocó G. 250.000 millones de la Caja Fiscal en Ueno a cinco años, según la información publicada sobre la denuncia del Ministerio. ¿Quién autorizó esa operación? ¿Qué evaluación de solvencia del banco respaldó la decisión? ¿Se tuvo en cuenta cuánto dinero de otras entidades públicas estaba ya colocado allí? Son preguntas que pueden responderse con el expediente de la operación.

Óscar Lovera asumió el Ministerio el 8 de abril de 2026 y presentó una denuncia penal el 5 de noviembre por la colocación de recursos de la Caja Fiscal. Para evaluar su gestión también importa lo que ocurrió entre esas dos fechas. ¿Qué información recibió al asumir? ¿Qué seguimiento hizo de esa colocación? ¿Contaba el Tesoro con un registro consolidado de los fondos públicos en ueno? Si recibió alertas antes de la crisis, ¿qué medidas tomó dentro de sus atribuciones?

También hay preguntas para el directorio del banco. ¿Qué información recibió sobre la situación patrimonial y la calidad de los créditos, cuándo la recibió y qué hizo con ella? Si llegó tarde o incompleta, ¿qué explicaciones pidió y qué seguimiento hizo? Al supervisor le toca explicar cuándo conoció la magnitud del problema y con qué fundamento se autorizó, según lo expuesto en la columna, diferir pérdidas a veinte años.

La pregunta más delicada

Una de las preguntas más incómodas de toda crisis institucional es si los mecanismos de control actuaron a tiempo o si la intervención llegó cuando quienes disponían de mayor información y poder de decisión ya habían conseguido proteger sus intereses. Porque, a veces, el problema no es que los controles no existan, sino que reaccionen demasiado tarde: cuando los mejor informados ya están a salvo y las pérdidas recaen sobre quienes confiaron en el sistema, en lugar de sobre quienes tenían la responsabilidad de evitar el desastre.

¿Quiénes retiraron fondos de Ueno entre abril y el anuncio del Banco Central en noviembre? Se ha informado de un pedido para que la Fiscalía investigue presuntos retiros en las horas previas al anuncio. La revisión debería abarcar un periodo más amplio y prestar especial atención a los últimos días, a las cancelaciones anticipadas de depósitos a plazo y a las operaciones que se apartaron del comportamiento habitual de cada depositante.

Un depósito que venció y se cobró en la fecha pactada tiene una explicación distinta de una cancelación anticipada e inusual. Incluso en ese segundo caso, la cercanía al anuncio no prueba el uso de información privilegiada. Para esclarecerlo, la Fiscalía tendría que reconstruir dos cronologías: la de los movimientos de fondos y la de las alertas. ¿Cuándo se conocieron internamente los problemas del banco? ¿Quién recibió esa información? ¿Quién la compartió? ¿Quién ordenó los retiros y qué sabía en ese momento?

Si se comprobara que alguien pudo retirar su dinero gracias a una alerta reservada, habría que determinar quién le dio acceso a esa información y si recibió un trato preferente mientras otros ahorristas seguían expuestos. Esa conclusión exige documentos y fechas, especialmente antes de atribuir responsabilidades personales.

Para muchas familias, el dinero comprometido representa años de trabajo. Merecen saber qué parte pueden recuperar, en qué plazos y qué vías tienen para reclamar el resto. Y el país merece saber si, mientras distintas entidades decidían dónde colocar sus fondos, había alguien encargado de mirar el riesgo que todas esas decisiones creaban para el Estado. Si esa responsabilidad estaba asignada, corresponde explicar cómo se ejerció. Si nadie la tenía, hay que asignarla y darle acceso a la información y facultades para actuar.

*Doctor en Economía y Empresa. Miembro del Instituto de Consejeros y Administradores de España. Profesor Distinguido de CETYS Graduate School of Business.