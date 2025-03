Histórico: Israel abre sus puertas a la carne ovina

“Fue una noticia realmente espectacular la apertura de Israel para la carne ovina. La APCO viene trabajando hace 45 años, y uno de los sueños es la capacidad de poder exportar. Si bien todas las asociaciones de razas ovinas incorporadas a nuestra entidad, como la Texel, Hampshire, Santa Inés, Dorper, Poll Dorset y últimamente la Frisona, cuentan con una alta calidad genética, ahora debemos empezar a trabajar fuerte en lo referente a volumen, a aumentar la majada nacional”, explicó el dirigente gremial.

Hay calidad, pero debemos crecer

Para Luis Salinas es claro que a lo largo de estos años se ha trabajado intensamente y el sector ha logrado llegar a obtener calidad en el producto; sin embargo, hay un reto por delante que es crecer en cantidad.

“Las conversaciones con todas las asociaciones ya las venimos haciendo y son conscientes de que si cada uno lo encara en forma individual, vamos a fracasar. Debemos apuntar a trabajar juntos, incluso ya estamos contactando con las asociaciones del interior para seguir sumando, porque hay requisitos que se deben cumplir y venimos trabajando las guías de traslados, la parte sanitaria y otros temas adicionales”, confirmó el directivo.

Majada nacional y formalización

El frigorífico habilitado para la exportación de carne ovina es el Frigorífico Victoria, el cual reunió todos los requisitos exigidos, confirmó Salinas. “Hace dos años el censo reflejó que existen aproximadamente un millón de cabezas de ovinos en Paraguay y hoy estaría en torno a un millón trescientas mil cabezas”, explico Salinas.

Sin embargo, el presidente del gremio es claro en afirmar que una buena cantidad de animales aún no están inscriptos o formalizados y considera esto como una importante oportunidad para hacerlo. “Para la APCO no es sorpresa, debemos trabajar en formalizar y principalmente no olvidar la importancia de la reposición de nuestra majada, pues no solo debemos pensar en la faena, sino también en la reposición para mantener el negocio”.

La ventaja de exportar es el volumen

Para Luis Salinas, el precio que recibirá el productor en el momento de comercializar el cordero al frigorífico será mayor, tomando en cuenta que actualmente la venta no es permanente, y se lo hace entre G. 40.000 y G. 45.000 el kilo. Habilitado el proceso de exportación, el valor estimado estaría en torno a los G. 30.000 a G. 35.000, con la ventaja de que la comercialización tendrá fuerza en el volumen, de carácter permanente y no solo en fechas especiales, manifestó.

Sin descuidar el mercado interno

Exportar a Israel no debe significar descuidar el mercado interno, es una gran oportunidad para que aquellos productores que habitualmente tienen sus ovejas para consumo dentro de las estancias, en adelante podrán sumarse a la producción ovina, teniendo dos opciones para comercializar, interna y externamente, destacó el directivo de la APCO.

Primer envío de carne ovina

Para el presidente del Senacsa, José Carlos Martin, Paraguay no tiene experiencia en la exportación de producción ovina, por lo que aún se debe seguir trabajando y aprendiendo, sobre todo en el proceso de fomentar el aumento de la majada nacional.

Martin destacó que aunque el volumen de exportación no será significativo durante el primer año, lograr la habilitación es un paso sumamente importante para el desarrollo de la cadena no tradicional de exportación, que tiene potencial social y económico.

El presidente comunicó que la concreción de un primer envío de carne ovina podría darse antes de Semana Santa, con un total de entre 700 y 1.000 kilos, con miras a ordenar la oferta nacional y así prepararse para la siguiente temporada, tras las festividades religiosas.