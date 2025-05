El maíz promete una cosecha récord

En Santa Rita, corazón agrícola del país, trabaja Cadec S.A., empresa pionera en la agroindustria nacional dedicada a producir y clasificar semillas híbridas de maíz de forma industrial. Julio Gracietti, director propietario de la Compañía Agrícola de Desarrollo y Comercialización SA (Cadec), conversó con ABC Rural para analizar el comportamiento del mercado del maíz, y comentó que mantiene una mirada más compleja sobre la zafriña 2025: “Se encamina una muy buena zafra y capaz que sea récord de zafra, pero no hay nada asegurado”, indicó.

Paraguay se encamina a superar las 950.000 hectáreas sembradas con maíz, un 10% más que el año anterior. A nivel nacional, el 80% de esa área muestra un estado muy bueno, según comentó el ejecutivo.

Para Julio Gracietti, los números son prometedores tomando en cuenta que estiman 5.2 millones de toneladas, una cifra que tranquilamente podría marcar un nuevo récord para el país. “El mercado local consume 2.5 millones y 2.7 millones tenemos que exportar”.

El aliado comercial por excelencia sigue siendo Brasil, que absorbe entre 30% y 35% del excedente exportable. Los envíos a la Argentina, siguen firmes, sin embargo, el alto costo del flete fluvial complejiza la operación.

Rentabilidad en duda

Mientras las espigas crecen y el clima acompaña, los precios por otro lado caen con fuerza. “El desafío nuestro y también de los productores es el precio actual, ya que se han desplomado. Cuando el productor sembró, se hablaba de US$ 150 a 155 por tonelada. Hoy el pago es entre US$ 130 y 135 como máximo. En algunos casos, el número no cierra”, advirtió Gracietti.

El verdadero reto del sector no está solo en la cosecha, sino en cómo sostener al productor que hace posible cada campaña de siembra.