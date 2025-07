La seda paraguaya busca recuperar protagonismo en el mercado global

El país busca posicionarse en un nicho de alto valor agregado: la seda orgánica, en un escenario global marcado por la competencia asiática, así lo comentó para ABC Rural el director de Inteligencia Competitiva de Rediex, Nikolaus Osiw.

Osiw, expresó que desde el 2012, la exportación se detuvo completamente, y no fue sino hasta 2022 cuando volvió a registrarse movimiento. Esta vez no con hilado, sino con capullos de seda en su forma más primaria.

Resaltó que la empresa Nembri ha sido clave en esta reactivación: es la única exportadora registrada en los últimos tres años. El valor de los envíos fue de US$ 5.000 (2024) correspondiente a Estados Unidos, US$ 14.960 (2023) a Brasil y US$ 62.400 (2023) y (2022) US$ 2.000, ambos de Italia.

“El atractivo de la seda reside tanto en su rareza como en sus propiedades. A nivel internacional, se considera el producto textil más valioso del mundo, destacando que el capullo de seda paraguayo se exporta a un precio promedio de US$ 39.000 por tonelada, una cifra difícil de igualar por cualquier otra fibra textil”, comentó.

Además de su uso tradicional en prendas de lujo, la seda también se utiliza en la industria cosmética de alta gama, gracias a su capacidad de brindar brillo y suavidad a la piel, explicó el especialista.

“Nosotros vemos que China, Italia e India son a nivel mundial los tres grandes exportadores de productos de seda. En las importaciones los líderes mundiales son Italia, India y Rumanía.

Italia está comprando la seda en capullo o en hilo y la manufactura agregándole valor muy importante. Una prenda chica como un pañuelo de seda puede costar más de US$100 , o incluso US$ 500 si es de una marca renombrada, expresó el director de Inteligencia Competitiva de Rediex.

Producción rural

La producción de seda requiere un manejo intensivo. La oruga del gusano de seda se alimenta exclusivamente de hojas de mora, las cuales deben cultivarse bajo condiciones específicas de humedad y temperatura. El ciclo de vida del insecto —que técnicamente no es un gusano, sino una oruga— dura entre 6 y 8 semanas, al cabo de las cuales se encapulla, comentó el experto.

En Paraguay, según Osiw la producción ha sido posible principalmente en San Pedro, Caaguazú y Hernandarias, aunque expertos coinciden en que toda la Región Oriental tiene condiciones adecuadas, siempre que haya buena gestión, lluvia suficiente y asistencia técnica.

La cadena productiva se divide en dos etapas: la cría inicial del gusano se realiza de forma centralizada y, luego, los productores rurales se encargan del “engorde” hasta su encapullamiento.

Esta última fase es viable incluso en fincas pequeñas, pero requiere capacitación constante, infraestructura básica (cajones, galpones) y un protocolo estricto de higiene y control ambiental, explicó.

La sostenibilidad como ventaja competitiva

Nikolaus Osiw relató que uno de los puntos fuertes del modelo paraguayo es la posibilidad de ofrecer un producto certificado orgánico y ético. Además hizo énfasis en un contexto global donde crece la preocupación por el bienestar animal, garantizando que las orugas vivan en condiciones adecuadas, reciban alimentación de calidad (mora orgánica) y sean tratadas con respeto durante todo su ciclo vital.

Oportunidades en tiempos de incertidumbre global

De acuerdo a Rediex, la dinámica comercial entre China y Estados Unidos, marcada por aranceles y tensiones diplomáticas, podría abrir espacios para nuevos proveedores.

A criterio del técnico, el reto está en consolidar la cadena de valor, articular al sector público, especialmente el Ministerio de Agricultura con empresas privadas y ofrecer incentivos a pequeños productores.

La inversión inicial en infraestructura y capacitación debe ser acompañada de políticas de compra justa y contratos sostenibles, sostuvo.

Durante la entrevista, el especialista comentó que Paraguay tiene todo para ser un actor relevante en el nicho de la seda orgánica, especialmente si logra consolidar su sistema productivo, diversificar destinos y comunicar de forma transparente las ventajas éticas y ambientales del producto, el país podría no solo recuperar sus cifras del pasado, sino ir más allá.

La alta costura italiana, el consumo emergente en Asia y la sensibilidad del consumidor moderno juegan a favor. Ahora, el desafío es escalar sin perder la esencia: un producto natural, exclusivo, y con el toque delicado que solo puede dar la tierra paraguaya, finalizó Nikolaus Osiw.