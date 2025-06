Mercado porcino despega y promete gran expansión

El mercado mundial de la carne porcina registra un consumo de 114 millones de toneladas anuales, proyecciones de crecimiento constante y se consolida como el segmento cárnico más dinámico a nivel global.

En este escenario, Paraguay emerge con fuerza, posicionándose como un actor en ascenso con perspectivas de expansión significativas.

La decisión excepcional de Taiwán abre la puerta para llegar a un mercado que consume cerca de 40 kilos per cápita de carne porcina e importa más de 95.000 toneladas anuales. Singapur también abrió las puertas a la carne porcina paraguaya, registra cerca de US$ 350 millones en importaciones de este producto.

Del 70 al 90% de las exportaciones nacionales se destinan a Taiwán, la calidad del producto y las nuevas condiciones comerciales abren la oportunidad de llegar a un segmento con alto poder adquisitivo de más de US$ 80.000 per cápita anual. Finalmente, una histórica relación diplomática entre Paraguay y Taiwán, trae beneficios económicos concretos.

Los datos, gestiones y resultados son positivos para el sector que actualmente aporta con US$ 50 millones a la economía nacional. ABC Rural conversó sobre las perspectivas del rubro con actores relevantes, dirigentes gremiales, productores y exportadores.

Delia Núñez, gerente general de la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay (ACCP), destacó que la medida de eliminar la tasa de impuestos a la exportación de carne porcina al mercado asiático representa una ventaja competitiva sin precedentes. “Este nuevo anuncio nos posiciona de forma estratégica, somos el segundo país en recibir este beneficio arancelario, junto con Nueva Zelanda”, comentó.

En los últimos años, Paraguay ha escalado rápidamente en el ranking de proveedores de carne porcina a Taiwán, pasando del sexto al tercer lugar. Con este nuevo incentivo, la expectativa del sector es seguir ganando espacio. “Creemos que con el arancel cero, podemos convertirnos en el primer proveedor de carne porcina”, agregó la gerenta.

Por su parte, Marta Mareco, presidenta de la Cámara Paraguaya de Industrias Porcinas (CPIP), celebró este hito, que a partir del 5 de julio reduce el arancel de carne porcina exportada a Taiwán del 12,5% al 0%.

“Estamos muy bien posicionados en Taiwán, inclusive pagando ese arancel, ahora vamos a tener la oportunidad de ser más competitivos. Actualmente estamos en el puesto número tres, y arrancamos desde el décimo. Nuestra carne gusta al consumidor taiwanés por su calidad y por nuestro sistema de producción”, afirmó Mareco.

La representante indicó que este cambio marca un punto de inflexión tras 30 años de transformación cultural y productiva. “El crecimiento del sector se ha sostenido gracias a una cadena basada en producción trazable, natural y nacional, superando incluso a países con los que compite”. Además de Taiwán, agregó la presidenta, la carne porcina paraguaya pisa firme en Singapur y Filipinas, consolidando su presencia en el sudeste asiático.

Despegue con raíces locales

La Cámara Paraguaya de Industrias Porcinas abarca productores desde el sur hasta Alto Paraná y Canindeyú, con una red de 13 industrias porcinas distribuidas en todo el país. Itapúa y Alto Paraná albergan al 80% de los productores porcinos, mientras que el 20% restante se distribuye en todo el país.

“Nosotros producimos desde la semilla. Esta industria no solo genera desarrollo, también genera arraigo. Se crean profesionales, familias que antes vivían de trabajos ocasionales, ahora tienen una ocupación permanente y digna”, subrayó Marta Mareco.

De acuerdo a la presidenta del gremio, el sector proyecta duplicar sus exportaciones para el 2028, pasando de US$ 50 millones a US$ 100 millones anuales, con una inversión actual de más de US$ 75 millones para atender nuevos mercados, y un crecimiento anual sostenido de alrededor del 20%.

“No podés crecer si no tenés a la gente. Nuestra producción está basada en el factor humano. Cada granja necesita soporte técnico, acceso a granos y capacitación”, remarcó Mareco.

La apuesta del sector no es solo exportadora, aclaró. También se busca aumentar el consumo local, promoviendo su inclusión en la dieta de los paraguayos, especialmente en la infancia. “Si exportamos a países con poblaciones longevas, donde el 75% de su alimentación es carne porcina, también podemos hacerlo en Paraguay. Queremos trabajar con universidades, nutricionistas, pediatras y psiquiatras, porque es un alimento bueno para el desarrollo cerebral y la salud mental”, acotó Mareco.

Actualmente 50.000 familias dependen de la producción porcina a nivel nacional. Desde la siembra del grano, la maquinaria, los gomeros, transportistas, hasta los trabajadores de supermercados y la gastronomía, toda una red que se activa detrás de cada corte que llega a la mesa.

Crecimiento, inversiones y nuevos mercados

Por su parte, Delia Núñez, gerenta del gremio de productores, considera que el impacto del anuncio ya se hace sentir en la producción local. “Este es un mensaje claro para toda la cadena productiva: es momento de seguir invirtiendo. Tanto las industrias como los productores están ampliando sus capacidades”.

El avance hacia mercados premium no se limita a Taiwán, alegó que Singapur ya abrió sus puertas y las negociaciones con Filipinas también están en fase avanzada, con perspectivas de concreción este mismo año.

Para Núñez, el gran dinamismo del rubro se ve reflejado en los números. Taiwán lidera el destino de las exportaciones paraguayas de carne porcina, llegando en algunos meses de 2024 a absorber entre el 70 y 90% del total exportado. Además, mencionó que el frigorífico Pirayú, recientemente habilitado para exportar a este mercado, incrementará la capacidad exportadora nacional.

Núñez destacó que la habilitación del mercado de Singapur, considerado uno de los más exigentes del mundo, permite exportar carne con hueso, lo que muestra la confianza en los procesos e instituciones nacionales.

La demanda creciente ha impulsado la expansión del sector, por ello, Núñez estima que la producción subirá entre el 20 y 25% anual, con miras a duplicarse en el corto y mediano plazo. “Para lograrlo se requiere no solo ampliar la capacidad instalada, sino también atraer nuevas inversiones y mejorar el acceso a financiamiento”, destacó.

Impacto social y valor agregado

De acuerdo a la gerente general de la ACCP, el sector porcino tiene una alta incidencia social de forma directa e indirecta en toda la cadena productiva. “Agrega valor a la producción agrícola nacional, tomando en cuenta que entre el 60 y 70% del costo de producción de un lechón se destina a la alimentación basada en granos, fortaleciendo el ecosistema agroindustrial nacional”.

En relación con el mercado interno, la carne porcina también gana protagonismo, el consumo anual por habitante llegó a los 10 kilos, mientras que los embutidos al 3,5 kilos por persona.

Núñez indicó que el gremio trabaja activamente para fortalecer e incluir la carne de cerdo en el almuerzo escolar, tomando en cuenta que ha tenido muy buena aceptación en los comensales más jóvenes.

“La calidad del producto nacional posiciona al Paraguay como un jugador competitivo y confiable en el mercado internacional. La historia de crecimiento continúa, y todo indica que el 2025 será un año clave para consolidar este nuevo ciclo virtuoso”, concluyó Delia Núñez.

Productores y exportadores ya se proyectan

Ricardo Wollmeister, presidente de la Unión de Productores de Itapúa S.A. (Upisa), con 25 años de experiencia en producción porcina y embutidos, indicó que el acuerdo con Taiwán representa uno de los mayores logros del sector nacional, gracias a una conjunción de esfuerzos diplomáticos, sanitarios y productivos que, por primera vez, traduce en beneficios económicos concretos la histórica relación entre Paraguay y Taiwán.

“Es un gran éxito de la diplomacia paraguaya, del Senacsa, de los productores y de la industria porcina nacional. Este logro refleja cómo la amistad entre Paraguay y Taiwán, que se sentía principalmente en el ámbito público, hoy genera oportunidades reales para el sector privado”, afirmó.

El dirigente remarcó que esta medida impactará positivamente en toda la cadena productiva. “Con esta ventaja arancelaria y nuestras certificaciones de calidad, tenemos una ventaja competitiva muy importante. Esto nos permitirá ingresar con mayor fuerza al mercado taiwanés y pagar mejores precios a los productores primarios de la zona”, destacó el empresario.

“Nuestro sistema sanitario, liderado por Senacsa, demostró estar a la altura. Es fundamental contar con una producción primaria sólida, una cadena de transporte eficiente y frigoríficos certificados. Hoy, cumplimos con todos los requisitos”.

Según Wollmeister, el impacto de la medida también tendrá carácter macroeconómico, el arancel cero incentivará nuevas inversiones, instalación de industrias, expansión de las cuencas productivas y un mayor consumo interno de insumos agrícolas. “Esto generará más empleo, mayor demanda de cereales y oleaginosas como soja, maíz, sorgo, y aportará nuevos ingresos al Estado”.

Lo que comenzó en Upisa como una alternativa para dar salida a la producción porcina de pequeños productores se consolida como la principal faenadora de cerdos del país, con capacidad de 2.000 animales por día, 40.000 al mes, 1.100 colaboradores, 40% mujeres y 60% hombres y una inversión cercana a los US$ 250 millones, distribuida entre el frigorífico central, instalaciones para cría, soporte de producción, entre otros procesos de la cadena.

Actualmente, el 70% de la producción de Upisa se destina al mercado interno; la empresa elabora 60 toneladas diarias, equivalentes a más de 1,2 millones de kilos mensuales y existe la perspectiva de que el mercado interno puede duplicar su demanda en los próximos años, en línea con el aumento de la conciencia sobre los beneficios nutricionales de la carne porcina.