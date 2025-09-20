La industria de la soja marca un hito en el Chaco

Desde los inicios, en 2012, Pioneros del Chaco SA nació como resultado de la visión estratégica de tres cooperativas que marcaron el rumbo del progreso en el Chaco paraguayo: Chortitzer, Neuland y Fernheim. A ellas se sumaron inversionistas privados que creyeron en el proyecto. El objetivo principal fue, es y seguirá siendo transformar lo que se produce, agregar valor, generar empleo, fortalecer cadenas productivas y posicionar al Chaco como un referente agroindustrial en el mundo. La apuesta es un hecho, y este complejo de vanguardia marca un hito para nuestra región.

Importante desarrollo agrícola en hectáreas

Tradicionalmente, la región del Chaco era considerada eminentemente ganadera; sin embargo, en los últimos 10 años se ha consolidado como un nuevo polo agrícola y agroindustrial. En la última campaña se sembraron más de 109.000 hectáreas de soja y al sumar cultivos como maíz, sorgo, algodón, chía, sésamo, maní y arroz la superficie agrícola alcanza a las 350.000 hectáreas, aproximadamente.

La integración entre agricultura y ganadería, mediante la rotación de cultivos y la producción de forraje, fortalece la sostenibilidad del sistema agropecuario chaqueño, optimizando el uso de la tierra y mejorando la productividad.

La nueva planta de industrialización de soja cuenta con una capacidad de procesamiento de 750 toneladas diarias de granos de la oleaginosa, lo que permite alcanzar una producción anual de 230.000 toneladas de harina, aceite y subproductos para alimentación animal.

Los productos elaborados en la planta –aceite, harina y cascarilla de soja– serán comercializados en el mercado local, mientras que el excedente de aceite y harina se exportará a mercados internacionales, cumpliendo con los más altos estándares de calidad.

Voces que impulsan el desarrollo

El presidente de la Cooperativa Chortitzer Ltda., Ronald Reimer, reconoció las inversiones realizadas por el Gobierno en infraestructura eléctrica y vial en la región Occidental: “Nos acoplamos a su visión, señor presidente Santiago Peña, de invitar a todos los paraguayos a levantarse, respetando y defendiendo los fundamentos constitucionales: soberanía, propiedad privada, libre mercado, familia y vida humana. Seguiremos trabajando para generar valor local a través de la industrialización”.

Ricky Penner, gerente general de la firma, detalló la estructura financiera que permitió concretar la obra: 35% de capital propio aportado por los accionistas y 65% financiado por bancos nacionales, con un plazo de 10 años. Para Penner, este esquema refleja la confianza de las instituciones financieras y el compromiso de los socios con el desarrollo del Chaco y del Paraguay. “Hoy no solo inauguramos una planta industrial: inauguramos una nueva etapa para la región, con más valor agregado, más empleo y más oportunidades para nuestros productores”.

Esfuerzo colectivo, pilar del proyecto

“Nada de esto sería posible sin el empuje de nuestros productores, el compromiso de nuestras cooperativas fundadoras y el trabajo incansable de cada persona que creyó en este proyecto. A todos ellos, mi más profundo agradecimiento”, señaló Adolf Kauenhowen, presidente de Pioneros del Chaco SA.

El presidente de la República, Santiago Peña, cerró el acto destacando la gestión productiva de la zona. “La inauguración de esta industria representa un enorme motivo de orgullo como paraguayo. Esta planta honra la osadía de quienes apostaron por el Chaco, y demuestra el deseo de superación que nos impulsa como nación. El Paraguay necesita del Chaco y el Chaco necesita del Paraguay. Esta alianza es inseparable”, manifestó en la oportunidad el mandatario.

Agradecimiento de todos

Los directivos de Pioneros del Chaco SA, por su parte, manifestaron el agradecimiento a los productores, a las cooperativas fundadoras, a las empresas contratistas, a los bancos nacionales y a todos quienes hicieron posible este logro. “Esta planta representa mucho más que una inversión: es un paso firme hacia el desarrollo sostenible, la generación de valor local y el fortalecimiento de nuestra identidad productiva. Sigamos trabajando juntos, con visión, con fe y con la certeza de que el futuro del Chaco se construye con nuestras manos, con nuestro esfuerzo y con la bendición de Dios”.