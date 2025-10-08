Gremio de biocombustibles pide cambios en la ley para aprovechar excedentes agrícolas

La Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables (Biocap) resalta el potencial que tiene el país para general valor agregado a partir de sus excedentes agrícolas, pero advierten que sin cambios en la Ley 6389/19 el sector industrial como la producción de biodiésel podría perder competitividad. Su presidente, Massimiliano Corsi, mencionó que se necesita trabajar para industrializar las materias primas y puedan ser utilizadas como biocombustibles.

Añadió que el país produce alcohol y biodiesel derivado de cereales y caña de azúcar, así como aceite de soja sobrante de la molienda, que actualmente se exporta sin valor agregado.

“Paraguay al tener la peculiaridad de ser un país de agronegocios, dispone de la capacidad de transformar materia prima en alimentos y en el caso de los subproductos, la industrialización para la producción de biocombustibles”, indicó.

El presidente explicó que en el caso del diésel, existe la necesidad de aprovechar todo el aceite que actualmente se exporta sin valor agregado, que el año pasado fue más de 500.000 toneladas enviadas al exterior. El objetivo es fortalecer a las aceiteras, fomentando un mayor consumo interno de aceite y su transformación en biodiésel.

Frenan el crecimiento

No obstante, señaló que existen limitaciones que frenan el crecimiento del rubro como la Ley 6389/19 que Establece el régimen de promoción para la elaboración sostenible y utilización obligatoria del biocombustible apto para la utilización en motores diésel, que según el gremialista debería de modificarse. Esto debido a que establece para el etanol una mezcla de 5% y 30% para el biodiesel, esto limita el crecimiento de las industrias.

Corsi afirmó que de no darse un aumento en el rango del del diésel, nos expondríamos a una industria que podría colapsar al no tener fomento real por medio de una política de Estado”.

Indicó que modificar la Ley no solo permitirá subir el porcentaje de mezcla de biodiésel y etanol, sino que fomentará el consumo de materias primas locales y generar empleo desde los productores agrícolas hasta las plantas industriales.

“Si se da las condiciones para que el biodiésel sea más competitivo y aumente la mezcla, se sostendrá la industria. También asegura que el excedente de aceite y alcohol se utilice internamente en lugar de ser exportado sin valor agregado”, alegó.

Desempeño de la producción

En cuanto a la producción de biodiesel detalló que en los primeros seis meses del año se tuvo 40 millones de litros y estima que se llegaría a los 80 millones de litros al concluir el 2025. Mientras que el etanol proyecta cerrar cerca de 564 millones de litros, el doble de los primeros seis meses.

“El consumo del diésel esta ligeramente bajando, el resultado de este año será levemente menor, simplemente porque la mezcla se mantiene en 5%. También algunas personas están optando por vehículos más livianos y a nafta”, contó.

Normativa condiciona

Remarcó que la normativa condiciona tanto a las industrias o plantas productoras de biodiésel como a las que elaboran aceite proveniente de la molienda de la proteína vegetal, impidiéndoles vender en el mercado interno.

“Se debe impulsar el desarrollo del biodiésel, para aprovechar las materias primas que se dispone en exceso e industrializarlas, porque por cada litro de biocombustible que se produce internamente, contribuye a dejar de importar combustibles contaminantes. Además, esto beneficia a toda la cadena productiva, desde la agricultura y la producción primaria hasta el sector alimenticio”, concluyó.