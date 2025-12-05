Comerciantes de tomate y cebolla sufren doble golpe: enfermedades y bajos precios

La presidenta de la Asociación de Importadores Comerciantes Frutihortícolas (Asicofru), Karen Leguizamón lamentó las expresiones del ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) Carlos Giménez, quien había señalado que los productores de cebolla deben “guardar sus productos para vender de a poco”.

Desde el gremio cuestionaron estas expresiones y denunciaron que, mientras los comerciantes intentan adquirir la producción en cantidad y calidad, también se impulsa el contrabando, lo que agrava aún más la situación del sector.

En ese sentido, explicó que disponen de un acta del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), donde se constata que la producción nacional de cebolla presenta apenas un 45% de utilidad, debido a enfermedades, situación similar atraviesa la papa.

Documento del Senave

En cuanto a la situación de ambos alimentos, reiteró que el documento del Senave confirma que estos productos no están en condiciones de comercialización debido a la presencia de moho y enfermedades.

La presidenta del gremio indicó que “probablemente” el ministro desconozca la realidad del sector. Aseveró que incluso los propios cebolleros aseguran que sus producciones no están aptas para la venta, mientras el ministro, según Leguizamón, “pide que se guarden las cebollas”.

Sobre la publicación del MAG en redes sociales, que manifiesta que los productores comercializan la papa en distintos puntos del mercado local, con un volumen promedio de 5.000 kilos y 1.000 kilogramos de cebolla.

En ese aspecto, Leguizamón detalló 5.000 kilos de papas corresponde a solo 277 bolsas, una cantidad muy limitada que contradice las declaraciones del ministro sobre el exceso de cebollas en el mercado, cuando se necesitan 10.000 bolsas diarias, apuntó.

“Lastimosamente, el ministro nunca responde, salvo cuando hacemos alguna gestión que lo favorece y le permite lucirse. Un lugar de referencia para la distribución de frutas y verduras, como el Mercado Central de Abasto, está siendo olvidado por el Gobierno”, lamentó.

En ese contexto, la presidenta afirmó que es lamentable que dicho punto comercial, que es uno de los principales centros de distribución del país, atraviese esta situación, y que los paraguayos no puedan acceder a productos básicos como las frutas.

“El Gobierno dice que trabaja para mejorar la canasta básica, para que al consumidor le llegue un producto de calidad, pero no vemos que ese trabajo se esté haciendo. Justamente ahora entramos en un mes clave en el que deberíamos estar vendiendo, pero no podemos comercializar nada. Los contrabandistas son los que se están enriqueciendo”, apuntó.

Sobre el movimiento comercial, señaló que este año la situación es “triste” y “crítica”, debido a las pérdidas millonarias que sufrió el sector productivo.

En cuanto a los precios, indicó que, si bien el valor está relativamente accesible por la regulación del contrabando, no alcanza a cubrir los costos ni la inversión del productor. “El productor pierde gran parte de su producción. De 1000 bolsas de cebolla, solo 500 sirven para la venta”, explicó.

En el caso específico del tomate, aseguró que actualmente no existe un mercado real. “No hay mercado a mil guaraníes el kilo, ni tampoco existe la exportación como dice el ministro. Se habló de exportar 2 millones de kilos, pero solo se enviaron 240.000. Hace más de una semana que ya no se exporta nada y aun así él sigue sosteniendo que se continúa exportando”, cuestionó.

Leguizamón cuestionó que Giménez afirme que el sector tomatero se encuentra en su “mejor momento”, cuando la realidad es totalmente contraria. Aseguró que los productores están desechando su mercadería porque no pueden comercializar el tomate a G. 1.000 el kilo.