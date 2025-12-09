UGP destaca recuperación del agro, pero alerta sobre desafíos productivos

A pocos días de culminar este 2025 la Unión de Gremios de la Producción (UGP) tiene un panorama claro del rendimiento del sector productivo.

El presidente del gremio, Héctor Cristaldo, realizó un balance en materia productiva y señaló que para la ganadería este fue un año de recuperación de precios. Sin embargo, advirtió que aún preocupa la sostenida disminución del hato ganadero.

“Debemos trabajar y enfocarnos en cómo revertir ese proceso. No obstante, a nivel comercial fue un buen año para la producción”, afirmó.

Clima favorable, menos en el Norte

Asimismo, destacó que el 2025 fue favorable desde el aspecto climático, con un año de muchas lluvias, incluso en agosto, algo que no es habitual.

Tampoco se registraron incendios, como suele ocurrir en otras temporadas. Además, Cristaldo indicó que actualmente las primeras temperaturas elevadas están comenzando, lo que resulta importante para la agricultura.

En ese sentido, mencionó que la siembra de soja arrancó bien y está bien encaminada, con la expectativa de que la cosecha también culmine en buenas condiciones.

Sobre este punto, comentó que se dio “un Paraguay con dos realidades”. En la Región Oriental (Centro, Sur y Este) se registró una buena producción, por encima de los 3.000 kilos por hectárea, mientras que en el Norte, nuevamente afectado por la sequía por cuarto año consecutivo, los rendimientos rondaron apenas 1.300 kilos por hectárea.

“En el Norte la gente no está contenta. En el resto de las regiones, la campaña sojera marcha bien, hay tranquilidad. Ahora esperamos que la cosecha sea buena y que se logre equilibrar la situación, sobre todo en el Norte”, añadió.

Cristaldo también calificó de positiva la situación de los pequeños productores, que forman parte de la cadena de valor de la leche y los granos. En el caso del sésamo, precisó que el rubro atraviesa dificultades por la caída del dólar, ya que los productores reciben menos guaraníes por su producción.

Remarcó que, en general, fue un buen año, y subrayó la importancia de contar con reglas claras, normativas estables en el tiempo y el respeto al marco jurídico del país.

El reglamento europeo

En ese contexto, se refirió a la reciente simplificación del Reglamento 1115 acordada por el Parlamento Europeo, señalando que lo resuelto aplica solo para el interior de la Unión Europea y no para los proveedores.

Explicó que, debido a la resistencia interna y a la imposibilidad de cumplimiento, están postergando su implementación para el bloque europeo, pero cuestionó que dichas flexibilizaciones aún no se establezcan para los países del Mercosur . “Fue un planteamiento basado en el prejuicio y no en la ciencia”, sostuvo.

Señaló además que el Reglamento 1115 tiene como uno de sus requisitos cumplir con la segregación (separación de granos de parcelas deforestadas) que se exige para un commodity comercializado a granel, como la soja, es muy difícil de aplicar.

Separación de granos

Explicó que, en el caso de la carne, al fraccionarse en cortes, todavía se puede implementar, pero en la soja es prácticamente imposible. Cristaldo ejemplificó que es como pedir una segregación en el combustible.

“La situación no tiene sentido. Con la infraestructura que tenemos, con una cosecha concentrada en menos de 60 días, segregar en silos que cuentan con una sola tolva de recepción, pre-limpieza, secado y distribución, recibiendo cientos de camiones por día, es imposible. Luego, en los puertos, con los transbordos, evitar que se mezcle es 100 % imposible”, detalló.

Destacó que se planteó como opción el balance de masa, que es informe documental, pero que desde Europa se niegan a aceptarla.

El presidente de UGP subrayó que para el gremio esto inviabiliza el sistema, ya que obligaría a duplicar los circuitos de comercialización, lo que requiere tiempo, fuertes inversiones y resulta difícil de cumplir en el corto plazo.

Urge habilitar nuevo puente

Por otro lado, apunto que la soja y el maíz están siendo enviados en gran cantidad hacia Brasil; sin embargo, manifestó la necesidad de habilitar el puente de la Integración al menos para el paso de camiones de carga, debido a las demoras que se generan en la frontera.

El gremialista afirmó que es clave habilitar ese segundo puente, así como más puertos, ya que actualmente se está vendiendo a Brasil una cantidad que podría incluso duplicarse si el paso fronterizo fuera más ágil, permitiendo cumplir con los contratos.

“Hoy la gente no quiere cerrar contratos porque no sabe si podrá cumplir en tiempo y forma, y eso tiene penalizaciones”, aseveró.