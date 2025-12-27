De ganadero a agricultor de pastos

La eficiencia determina la supervivencia del negocio, y el ganadero enfrenta un desafío estructural: la degradación de sus suelos. ABC Rural conversó con Federico Barrero, especialista en suelos, quien sostiene una premisa revolucionaria: el ganadero no solo cría vacas, sino que debe aprender a ser un agricultor de pastos, permitiendo pasar de una ganancia de peso modesta a niveles de alta productividad.

–Usted menciona que el suelo paraguayo está “pasando la factura” a los productores. ¿Cuál es el diagnóstico?

–Es una realidad que debemos afrontar con urgencia. Tras realizar diagnósticos en todo el país, especialmente en la región norte, los datos son alarmantes: aproximadamente el 90% de nuestros suelos destinados a pasturas están degradados. Hemos evolucionado en genética y tecnología de insumos, pero nos olvidamos de la base, del pilar de todo el sistema, que es el suelo.

Hoy, el promedio de ganancia diaria de peso en pasturas naturales en Paraguay ronda apenas los 200 a 300 gramos. Esto no ocurre porque el animal sea malo, sino porque el suelo carece de nutrientes esenciales. Hay deficiencias críticas de fósforo, potasio, calcio y magnesio, además de problemas graves de pH que bloquean cualquier potencial productivo.

–¿Cómo dar el salto cuantitativo para ganancia de peso?

–No es una utopía. Con una pastura bien corregida, fertilizada y manejada, podemos alcanzar niveles de 700 gramos, 900 gramos e inclusive 1 kilo por día. Con los precios actuales de la carne (en torno a los US$ 4,8 el kilo), la diferencia entre dejar el suelo como está o intervenirlo representa una fortuna que el productor está dejando de ganar.

–Muchos productores temen a los costos de recuperación. ¿Es realmente una inversión inalcanzable?

–El calcáreo agrícola es el aliado más económico del ganadero. Mientras que una tonelada de fertilizante fosfatado puede costar unos US$ 650, la tonelada de cal cuesta apenas US$ 50 puesta en finca.

La cal no solo aporta calcio y magnesio; su función principal es corregir el pH para “liberar” los nutrientes que ya están en el suelo, pero que el pasto no puede absorber. Además, elimina elementos tóxicos como el aluminio y el manganeso. Es la base para que cualquier otra inversión en semillas o fertilizantes funcione.

–Usted ha realizado mapas de compactación en el norte del país. ¿Qué descubrieron en esas mediciones?

–Descubrimos que nuestras pasturas están “asfixiadas”. Normalmente, la raíz de un pasto debería profundizar a más de un metro, pero hoy están condicionadas a solo 15 o 20 centímetros debido a la compactación.

Esto significa que ante una sequía de 20 o 30 días, el sistema colapsa porque las raíces superficiales no llegan a la humedad profunda. Estamos perdiendo entre el 40% y 60% del potencial genético de las pasturas simplemente porque no tienen dónde crecer.

–¿Cuál es el mensaje principal para el ganadero paraguayo que busca ser más eficiente?

–Debemos entender que el suelo es la raíz invisible de la producción forrajera. El ganadero debe tratar su pasto con la misma seriedad con la que un agricultor trata su soja o su maíz.

Una forma práctica y económica de acelerar la recuperación es incorporar materia orgánica, como el estiércol de ganado o de gallina, para devolverle la vida y la estructura biológica al suelo. Si logramos un suelo vivo, tendremos una pastura sana; y si hay pastura, el animal simplemente hará su trabajo: convertirla en carne de forma eficiente.

Claves para el éxito ganadero

Diagnóstico: nunca aplicar nada sin análisis previo.

Visión a largo plazo: la recuperación es un proceso gradual, pero seguro.

Sostenibilidad: el suelo bien manejado es más resiliente al clima.

Proceso de recuperación de suelos: 3 años

1. Análisis de suelo: paso indispensable. Uno no puede tomar un remedio si no sabe de qué está enfermo.

2. Corrección con calcáreo: es el insumo más barato y estratégico.

3. Fertilización: aportar fósforo, potasio y nitrógeno, según la necesidad.

4. Descompactación: un punto crítico que no hay que ignorar.

El suelo en números

Situación actual: promedio de ganancia diaria de peso en pasturas naturales: 200 a 300 gramos.

Meta: alcanzar niveles de 700 gramos, 900 gramos o hasta 1 kilo diario.

Degradación: 90% de los suelos destinados a pastos están degradados.

Tiempo de recuperación: 3 años dependiendo de la tecnología aplicada.

Costo Cal: US$ 50 puesta en finca.

Raíz: debido a la compactación solo llegan a 15 a 20 centímetros.

Pérdida potencial: 40% y 60% del potencial genético de las pasturas.