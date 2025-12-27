“El sector sojero en la actualidad”

Salvo en la zafra 2021-2022, fuertemente afectada por factores climáticos, el sector viene manteniendo un promedio de producción superior a 9.000.000 toneladas desde el 2016, llegando incluso a alcanzar 11.000.000 en la última campaña, con una media nacional de 3.034 kg. por hectárea. La campaña 2025-2026 inició con altas expectativas que se mantienen gracias al buen régimen de lluvias de los últimos meses.

Los tres principales departamentos ostentan los mayores niveles de producción sosteniendo la media nacional, con rendimientos que han llegado a superar los 4.000 kg. por hectárea en algunas localidades. La calidad del suelo y un balance hídrico positivo han sido esenciales para alcanzar estos resultados.

Desafíos del rubro

Otros departamentos, también importantes, como Caaguazú y San Pedro, que en su conjunto ocupan un poco más del 20%, no han tenido la misma suerte, sobre todo San Pedro, que en la zafra 2024-2025 experimentó su cuarto año consecutivo de sequía con un promedio de producción en torno a los 1.000 kg. por hectárea.

Si a esto le sumamos la caída del precio internacional, que representó una reducción del 15% en el ingreso de divisas a nivel nacional, estamos hablando de un golpe mucho mayor para la economía regional.

Ambas situaciones representan un desafío y requieren un análisis profundo por parte del productor, lo que ha llevado a esta actividad a ser una de las más profesionalizadas, tanto en materia tecnológica como en análisis de mercado.

Por un lado, el buen rendimiento obliga al productor a seguir trabajando con eficiencia, manteniendo el nivel de inversión para mejorar la producción; mientras que en los departamentos menos favorecidos observamos comportamientos como la reducción de área de siembra y la migración a rubros alternativos como la chía, el sésamo y el maní (San Pedro ha sido el departamento de mayor reducción de área de siembra en los últimos años).

Han surgido también nuevas y fuertes inversiones en sistemas de irrigación, lo que muestra la inalterable confianza en el campo y el optimismo en una nueva campaña, manteniendo a la soja como el rubro más importante.

Subgerente Zona Norte Sudameris