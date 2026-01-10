Soja y maíz apuntan a altos volúmenes en la zafriña

En el caso de la soja zafriña, cuya cosecha se inicia a finales de abril y se extiende durante mayo, las proyecciones de producción se ubican entre 1,3 millones y 1,6 millones de toneladas, sobre una superficie estimada de 600.000 a 800.000 hectáreas. Aunque la superficie es menor en comparación con la soja de verano, este cultivo cumple un rol estratégico, especialmente orientado a la producción de semillas de alta calidad, fundamentales para asegurar una base sólida para las próximas campañas agrícolas.

Dentro del ciclo agrícola de invierno, la soja zafriña consolida además su importancia en esquemas de rotación soja–maíz, una práctica cada vez más adoptada por los productores para maximizar rendimiento, rentabilidad y sostenibilidad del sistema productivo. Según Roman, este enfoque permite mejorar la estructura del suelo y optimizar el uso de los recursos disponibles.

Uno de los puntos en los que Agrotec S.A. viene trabajando con mayor énfasis es la medición y corrección de la compactación del suelo, problemática acentuada tras un año con lluvias intensas y el uso de maquinarias de gran porte. “Trabajamos para mejorar la compactación mediante la rotación de cultivos, técnicas de remoción y un manejo integral que incluye control de plagas y enfermedades, con el objetivo de elevar los rindes”, explicó el directivo.

En este contexto, la agricultura atraviesa una nueva etapa evolutiva: del arado se pasó a la siembra directa, luego a la intensificación del uso de agroquímicos y, más recientemente, a la incorporación de insumos biológicos, buscando un mayor equilibrio productivo y un menor impacto ambiental.

Maíz zafriña: mayor área y fuerte demanda

Para el maíz zafriña, las perspectivas también son alentadoras. La siembra temprana de soja de verano habilitó una mayor ventana para este cultivo, lo que podría traducirse en una superficie de entre 1,1 y 1,2 millones de hectáreas. Con rindes promedio estimados entre 5.500 y 6.000 kilos por hectárea, la producción total podría alcanzar unas 6,5 millones de toneladas.

Además, se proyecta un mayor consumo interno de maíz, impulsado por nuevas plantas de etanol y la demanda del sector frigorífico. “El mercado local podría absorber hasta 3 millones de toneladas”, indicó el referente, quien también destacó el crecimiento de la demanda brasileña, asociada al aumento de la producción ganadera, avícola y porcina.

Tecnología y acompañamiento técnico

Ante el sostenido aumento de los costos de producción, el desafío central pasa por lograr una mayor eficiencia por hectárea. En ese sentido, Agrotec S.A. apuesta a semillas certificadas, tecnología de precisión y estrategias basadas en datos. Actualmente, unos 80 profesionales acompañan a los productores en el campo, testando variedades en más de 300 establecimientos a nivel país.

Con más de 30 años de trayectoria en Paraguay, la compañía se posiciona como un aliado estratégico del sector agropecuario, ofreciendo un portafolio integral que combina productividad, gestión eficiente y compromiso con la sustentabilidad.