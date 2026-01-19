Cupo europeo podría posicionar a la carne porcina paraguaya

Un cambio de estatus sanitario hacia un esquema sin vacunación será clave para la carne porcina en Europa, indicó Marta Mareco de la Cámara Paraguaya de Industrias Porcinas y Derivados (Capainpod).

Según Mareco, el acuerdo Mercosur- Unión Europea representa una oportunidad histórica para posicionar la carne paraguaya en destinos internacionales. Indicó que para el sector porcino, esta asociación es el resultado de años de trabajo y de una visión orientada a la exportación como motor de desarrollo.

“Desde sus inicios, el sector entendió que no basta con solo atender el mercado interno, sino que era necesario abrirse al comercio internacional para generar equilibrio entre productores y consumidores”, contó.

En ese sentido, la presidenta señaló que el trabajo articulado entre sectores público y privado fue clave, quienes impulsaron las gestiones necesarias para posicionar a Paraguay como proveedor confiable de alimentos.

Cupo para Paraguay

“Actualmente, Paraguay cuenta con un cupo específico de 1.500 toneladas de carne porcina asignado por la Unión Europea, y toda la documentación ya fue remitida a Bruselas, lo que mantiene al sector expectante y entusiasmado ante la posibilidad de acceder a este mercado”, resaltó.

Señaló que una vez que el acuerdo esté plenamente vigente y Paraguay supere todos los procesos sanitarios y técnicos exigidos por la Unión Europea, el país podrá competir con productores de referencia como España y Alemania.

En esa línea, uno de los puntos centrales en esta etapa es el estatus sanitario. Para la titular de la Capainpod, avanzar hacia un escenario de levantamiento de la vacunación contra la aftosa es parte de un proceso que “deberá evaluarse con responsabilidad técnica y comercial”, considerando los beneficios, los riesgos y el impacto en toda la cadena productiva.

Levantamiento de la vacunación

“La Unión Europea está libre de vacunación contra la aftosa, por lo que este aspecto forma parte de los requisitos que Paraguay deberá cumplir para acceder plenamente al mercado europeo. En paralelo, cualquier decisión deberá ir acompañada de estrictas medidas de bioseguridad, controles sanitarios, trazabilidad y planes de contingencia”, detalló.

Además aseguró, la necesidad de contar con los más altos estándares de inocuidad, bienestar animal y calidad. Señaló que para competir en mercados premium, el sector porcino debe asumir “riesgos empresariales”.

“Si queremos jugar en estas ligas, debemos trabajar con el mejor estatus posible”, alegó.

Senacsa quiere cambiar de estatus sanitario

En este marco, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) presentó una hoja de ruta para el levantamiento de la vacunación antiaftosa el año pasado. Dicha propuesta no fue acompañada por productores bovinos. Sin embargo, para el rubro porcino es clave “colgar la jeringa”.

El Senacsa sostiene que la asociación Unión Europea- Mercosur abre nuevas oportunidades para el comercio agroalimentario y, en particular, para la carne paraguaya, consolidando estándares sanitarios que impulsan el posicionamiento de Paraguay en el mercado europeo.

En referencia a la necesidad de consolidar estándares comunes que respalden el acceso y la permanencia en el mercado europeo, el ente añadió que desafía a trabajar articuladamente entre los sectores público y privado, abordando de manera integral los aspectos clave del proceso de producción pecuaria.

Aseguró que la toma de decisiones técnicas, con un enfoque basado en la ciencia, el comercio y la gestión de riesgos, resulta fundamental para alcanzar los más altos estándares de sanidad animal, inocuidad de los alimentos y protección de la salud pública.