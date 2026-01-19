Para la Cappro, la UE–Mercosur abre la puerta a la “marca Paraguay”

Desde el gremio sostienen que el acuerdo entre el Mercosur (más de 250 millones de consumidores) y la Unión Europea (casi 450 millones de consumidores) es un paso más de alta relevancia para profundizar la inserción internacional del país y de la región.

“Representa una oportunidad estratégica para que el Paraguay avance un paso más hacia el nuevo perfil productivo con mayor desarrollo industrial, porque mayor valor agregado es sinónimo de un aumento de generación de empleos de calidad, mejores ingresos de divisas y el posicionamiento global de la marca país”, indican.

Para la Cámara, el verdadero potencial del acuerdo UE–Mercosur no se limita solo al incremento de volúmenes exportados, sino a la posibilidad de que estos productos enviados al bloque permitan mejorar la matriz productiva y llegar con sello “Hecho en Paraguay” a todo el mundo.

Productos industrializados

“La Unión Europea es en la actualidad el principal mercado de la harina de soja paraguaya, lo que ya demuestra la capacidad del país para competir con productos industrializados en destinos altamente exigentes”, añaden desde la Cámara.

Resaltan que esta relación comercial entre ambos bloques impone desafíos claros en materia de calidad, trazabilidad, transparencia y sostenibilidad, requisitos que la agroindustria nacional. Sin embargo, toda su cadena de valor puede cumplir debido a sus capacidades técnicas, productivas e industriales para ser proveedor a los mercados globales más exigentes.

Para que el entendimiento despliegue su potencial, alegan desde las empresas aceiteras, que resulta indispensable que la apertura de nuevos mercados vaya acompañada a nivel local de políticas públicas claras y previsibles.