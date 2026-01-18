Europeos destacan que el acuerdo Mercosur-UE impulsa comercio y prosperidad compartida

En su discurso durante la ceremonia de la firma del Acuerdo Mercosur- Unión Europea (UE), António Costa presidente del Consejo Europeo, mencionó que con la firma del acuerdo entre ambos bloques, están muy cerca de hacer realidad el sueño en el que se embarcaron hace un cuarto de siglo, que es estrechar todavía más los lazos económicos y políticos entre ambos bloques regiones, y crear la mayor zona de libre comercio del mundo.

Costa expresó que con este entendimiento envían un mensaje claro al mundo, de defensa del comercio libre basado en reglas, del multilateralismo y del derecho internacional como base de las relaciones entre países y regiones.

“Este acuerdo es una apuesta decidida por la apertura, el intercambio y la cooperación, frente al aislacionismo, el unilateralismo y al uso del comercio como arma geopolítica”, apuntó.

Además, sostuvo que por eso puede que este acuerdo llegue tarde, pero en el momento más oportuno, debido a que no aspiran a crear esferas de influencia, sino esferas de prosperidad compartida basadas en la confianza, la cooperación y el respeto a la soberanía de nuestras democracias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Mercosur y Unión Europea firman acuerdo comercial tras décadas de negociación

“No pretenden dominar ni imporner”

Indicó que no pretenden “ni dominar ni imponer, sino promover y reforzar los vínculos” entre los ciudadanos y entre las empresas, para crear riqueza de una forma sostenible, protegiendo el medioambiente y los derechos laborales, sin generar dependencias; crear redes: redes de comercio, de reglas y de confianza, destacó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Mientras otros levantan barreras, rompen lazos y violan las normas de la competencia”, nosotros tendemos puentes, tejemos alianzas y pactamos normas, porque creemos en el comercio justo como fuerza generadora de prosperidad, empleo y estabilidad”, apuntó.

El presidente del Consejo Europeo se mostró convencido de que este acuerdo ayudará a ambos bloques a navegar un entorno geopolítico cada vez más turbulento y a hacerlo sin renunciar a sus valores.

“Auténtico hito”

Sostuvo que el acuerdo con el Mercosur es un auténtico hito dentro de la decidida apuesta de la Unión Europea para apuntalar la seguridad económica mediante la apertura de mercados, la diversificación de las cadenas de suministro y la reducción de dependencias excesivas.

“Europeos y latinoamericanos sabemos perfectamente que la alternativa a un orden internacional basado en normas es un mundo más caótico y violento, regido por la ley del más fuerte. Eso es exactamente lo contrario de lo que defienden la Unión Europea, América Latina y el Mercosur”, señaló

Resaltó que este acuerdo refleja esa visión compartida del mundo y abre el camino hacia una mayor prosperidad compartida. “Pongámoslo en marcha cuanto antes, con agilidad y con todas las garantías, para que nuestros ciudadanos y empresas puedan beneficiarse de él lo más rápidamente posible”, puntualizó.

“Abrir mercados y no cerrarlos”

En conferencia de prensa, Costa fue consultado sobre los recientes anuncios de Donald Trump respecto a la aplicación de aranceles a algunos países del bloque europeo. Señaló que, más allá de esas medidas, se está conformando uno de los bloques económicos más importantes del mundo (Mercosur-UE) y que el objetivo es enviar un mensaje claro a la comunidad internacional.

Sostuvo que es fundamental defender siempre el derecho internacional, en cualquier lugar donde sea vulnerado.

“Si Rusia invade Ucrania, debemos respaldarnos para defender la integridad territorial, la soberanía y el derecho internacional en Ucrania. Si los derechos humanos son violados en Venezuela, también debemos alzar la voz para defenderlos”, afirmó.

Añadió que, para alcanzar la prosperidad, es necesario abrir los mercados y no cerrarlos, promoviendo la integración económica en lugar de aumentar los aranceles. Indicó, además, que la Unión Europea será “siempre muy firme en la defensa del derecho internacional”, comenzando por el territorio de los Estados miembros del bloque.

“Comercio justo frente a aranceles”

A su turno, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la creación de la mayor zona de libre comercio, un acuerdo que involucra a 700 millones de ciudadanos y representa cerca del 2% del PIB global. Según indicó, este entendimiento envía una “potente señal al mundo” y refleja una elección clara y deliberada.

“Optamos por el comercio justo frente a los aranceles, por una asociación productiva a largo plazo y, sobre todo, que nuestra intención es ofrecer beneficios reales y tangibles a nuestros pueblos y empresas”, sostuvo.

La alta autoridad subrayó los claros beneficios económicos del acuerdo. Europa ya es el segundo mayor socio comercial del Mercosur y el mayor inversor extranjero en la región.

“Con la eliminación de aranceles y otros obstáculos al comercio, así como la apertura de la contratación pública, se espera un aumento significativo del flujo de inversión y comercio, lo que beneficiará a empresas de ambos bloques, incluyendo las 30.000 pequeñas y medianas empresas europeas que ya exportan a Mercosur, apuntó.

El acuerdo también refuerza, de acuerdo con la alta autoridad, los objetivos de protección del medio ambiente y acción climática de ambas regiones. Explicó que contiene un capítulo sólido sobre comercio y desarrollo sostenible, mediante el cual Europa y Mercosur se comprometen a apoyarse mutuamente en la transición hacia la neutralidad climática y a fomentar prácticas responsables en sus economías.

Lea más: Acuerdo UE-Mercosur: “Deja un sabor amargo”, dice Peña sobre ausencia de Lula

Relevancia geopolítica

Por otra parte, Von der Leyen resaltó la relevancia geopolítica del acuerdo, al establecer una plataforma de cooperación en asuntos globales, desde la protección del medio ambiente hasta la reforma de instituciones internacionales. “Esto permite fortalecer el diálogo y la acción conjunta entre Europa y Mercosur, asegurando que ambas regiones puedan prosperar de manera sostenible y coordinada”, acotó.

Añadió que está firma, esperada desde hace más de dos décadas, es considerada un paso histórico para consolidar las relaciones comerciales, promover inversiones y avanzar hacia un desarrollo económico y sostenible en ambas regiones.“Este acuerdo abre puertas y nos empuja a trabajar juntos y a dar una respuesta al mercosur de todo lo que podria significar estos intercambios económicos”, reiteró