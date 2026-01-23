Yerba paraguaya podría fortalecer su marca país en Europa

Paraguay busca impulsar su marca país y su yerba en países de Europa.

La gerente general del Centro Yerbatero Paraguayo, Naida Alderete, comentó que con Europa no existe una barrera arancelaria, por lo que considera que los beneficios se mantendrán. Sin embargo, afirmó que el acuerdo Unión Europea- Mercosur representa “una oportunidad” para potenciar aún más a Paraguay “como marca país”.

Señaló que esto ubica al rubro yerbatero local en la vidriera internacional, ya que cuando el sector participa en ferias no siempre es reconocido de inmediato. Por ello, desde el gremio constantemente realizaron un “largo trabajo de promoción, logrando posicionar a Paraguay como país productor de yerba mate”.

Participación de las industrias

La gerente indicó que las industrias también implementaron adecuaciones, inversiones y certificaciones y mejoraron la presentación de productos, incluyendo la adaptación de etiquetados, según los requisitos europeos, lo que actualmente permite posicionar la yerba paraguaya con calidad en ese mercado.

“Vemos como una oportunidad impulsar el desarrollo y atraer inversiones en empresas que producen productos naturales a base de hierba, así como en las grandes industrias de bebidas y cosméticos”, señaló.

En ese sentido, agregó que desde el gremio están trabajando fuertemente para continuar generando inversiones y aumentar la presencia de los productos paraguayos en los destinos internacionales.

Crecer en mercados

“Europa no es un comprador a gran volumen de la yerba, pero cada espacio conquistado suma para el sector. Hoy más que nunca necesitamos crecer en los mercados”, sostuvo.

En cuanto a las exportaciones del rubro hacia Europa, indicó que ascienden a 185.000 kilogramos. El principal destino es España, donde los consumidores “son en su mayoría nostálgicos”, el sudamericano o paraguayo que extraña su yerba, explicó.

Además, aseguró que no solo los paraguayos compran yerba, sino también clientes extranjeros que prefieren lo producido en el país. “El sector ofrece una variedad de presentaciones y diversificación de productos: yerba mate 100%, compuesta con hierbas, saborizada e incluso infusiones con sabores a frutas”, detalló.

Los destinos

Los principales mercados de colocación de productos paraguayos son España, Polonia, República Checa, Bélgica, Francia, Italia y Alemania.

Sobre el desempeño del rubro yerbatero en 2025, Alderete precisó que tuvieron un cierre interesante en exportaciones, con un aumento del 34% en la hierba más elaborada, un dato muy positivo considerando que ese año se lograron abrir tres nuevos mercados.

“Llegamos al mercado árabe, un nicho muy importante que abre las puertas al Medio Oriente. Los tres nuevos destinos son Dubái, Pakistán y Eslovenia, mientras seguimos creciendo en los destinos tradicionales como Chile, Argentina, España y Brasil. En total tenemos presencia en 25 destinos”, concluyó.