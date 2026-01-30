Paraguay apuesta al Mercosur-UE y explica oportunidades al sector privado

Este jueves se desarrolló el espacio “Impulso Mercosur–UE Paraguay”, que reunió a los principales sectores económicos del país. En la ocasión, el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez; el canciller nacional, Rubén Ramírez; y la embajadora de la Unión Europea en Paraguay, Katja Afheldt, expusieron los alcances del acuerdo comercial entre ambos bloques.

Durante el encuentro con representantes del sector privado, el canciller Rubén Ramírez, señaló que el acuerdo Mercosur–Unión Europea representa una oportunidad histórica para Paraguay, al permitir el acceso a uno de los mercados con “mayor poder adquisitivo del mundo”.

Indicó que no existen dos bloques económicos de una magnitud similar, tanto en términos territoriales como poblacionales, con cerca de 800 millones de personas, por lo que el comercio entre ambos ofrece un acceso preferencial, estable y previsible.

Lea más: Mercosur-UE: “Que no nos exijan cosas que no queremos”, advierte Soroka

En ese contexto, explicó que Paraguay se beneficiaba anteriormente del sistema generalizado de preferencias, el cual ya concluyó. “Muchas veces, al no comprender cómo funcionan los mecanismos comerciales, el productor o importador no entiende por qué un mercado no se estabiliza o no es previsible. Mientras no se suscriba un acuerdo, la Unión Europea, dentro de su soberanía al igual que el Mercosur, puede variar de un día para otro las medidas arancelarias, sanitarias, ambientales y de protección”, detalló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Beneficios del acuerdo Mercosur -UE

Ramírez Lezcano también mencionó beneficios específicos para el país, como contingentes exclusivos con arancel cero para productos como azúcar orgánica, carne porcina, carne aviar y otros rubros agroindustriales, además de reglas de origen más flexibles para sectores como el de autopartes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Remarcó que la relación comercial es un trabajo conjunto entre el sector público y privado. “No es un logro de la burocracia ni solo de los negociadores. Es el resultado de consultas permanentes con el sector productivo, comercial y de servicios”, resaltó.

Alegó que el Gobierno apunta a cumplir su rol mediante inversiones en infraestructura legal, física y productiva, mientras que el sector privado será el motor del desarrollo. Según estimaciones oficiales, al menos el 95% de las exportaciones actuales de Paraguay accederán al mercado europeo con mayores ventajas competitivas, añadió.

Aprovechar oportunidades

Por su parte, el ministro del MIC, Javier Giménez, expuso sobre la relación comercial entre nuestro país con naciones del Mercosur. Afirmó que el monto total de las inversiones europeas en Paraguay alcanza los US$ 2.5 billones, cifra que aclaró cobra otra dimensión al compararse con Uruguay, que registra inversiones europeas por unos US$ 34 billones.

“Ese monto es casi 13 veces superior a la inversión de la Unión Europea en Paraguay, impulsada principalmente por la instalación masiva de papeleras en Uruguay, provenientes de capitales finlandeses y de otros países del bloque”, explicó.

En cuanto a las exportaciones paraguayas hacia Europa, señaló que ascienden a unos US$ 350 millones anuales, con Países Bajos, Alemania, Italia, España y Portugal como principales destinos. En tanto, Paraguay importa principalmente desde Alemania, España, Italia y Países Bajos.

Balanza comercial negativa

“La balanza comercial con la Unión Europea sigue siendo negativa: importamos más de lo que exportamos. Ese es el desafío que debemos afrontar como sector para reducir esta brecha”, sostuvo.

Giménez subrayó que, para aprovechar plenamente las oportunidades del acuerdo, el sector privado deberá cumplir con los exigentes estándares europeos en materia sanitaria, fitosanitaria, ambiental y laboral.

Aseguró que el consumidor europeo, de alto poder adquisitivo, no quiere estar asociado a industrias del Mercosur o de Paraguay que no cumplan con estos requisitos. En ese sentido, enfatizó la importancia de la integración en cadenas regionales y globales, la inversión en innovación, capital humano y tecnología, así como la inclusión de las pequeñas y medianas empresas en este proceso.

“Son las reglas de juego. Si queremos participar en las grandes ligas y jugar la Champions League tenemos que obrar en consecuencia e invertir en estándares de calidad a nivel productivo”, aseveró.

Lea más: Gremios piden análisis sectorial del acuerdo Mercosur - UE

El acuerdo: una herramienta

En tanto, el presidente de la República, Santiago Peña, expresó que esta asociación no solo amplía el acceso a uno de los mercados más relevantes del mundo, sino que constituye una herramienta para atraer inversiones y consolidar a Paraguay como una “plataforma productiva y logística en la región”.

Instó a los sectores económicos a demostrar que Paraguay quiere ir cada vez más lejos, ser más fuerte y ágil ante esta oportunidad.

“Tenemos que animarnos. Los miedos del pasado debemos dejarlos atrás, porque podemos seguir atrapados en ellos. Debemos ser cuidadosos y medir los riesgos, pero también a soñar en grande, a ser ese país que va a liderar”, argumentó.