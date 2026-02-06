El plan de créditos que busca revertir la caída del hato ganadero

El miembro del directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Carlos Ávalos, comentó que están recibiendo requerimientos del sector bancario y ganadero debido a la disminución del hato ganadero.

Señaló el desplome de cabezas de ganado en el país lleva aproximadamente cinco años, debido a las condiciones climáticas adversas que enfrentó el rubro en años anteriores, lo que obligó a muchos productores a vender animales para cubrir sus deudas y capital operativo.

Diseñar programa especial

“El Gobierno tomó en cuenta estos pedidos y el presidente de la República, Santiago Peña, solicitó diseñar un programa especial para atender al sector, inicialmente enfocado en los pequeños ganaderos”, contó Ávalos.

Comentó que el plan contemplaba inicialmente US$ 5 millones para ese segmento y con un límite de financiamiento de hasta G. 800 millones. Al ser exitoso, según Ávalos, y ante la gran necesidad, los productores medianos también interesados en el auxilio económico solicitaron participar, por lo que se amplió el plan inicial.

Escala productiva

En cuanto al apoyo financiero, indicó que la AFD canaliza estos fondos a través de distintos bancos y financieras con las que opera. Explicó que el límite para el pequeño y mediano productores, en dólares es de hasta 7,40% anual, mientras que en guaraníes no puede superar 9,90% para créditos de hasta G. 800 millones por año a G. 1.000 millones.

Ávalos señaló que los plazos se adaptan al ciclo productivo, permitiendo que los productores retengan los vientres en su campo, y que las crías tengan tiempo para convertirse en madres y producir más terneros.

De esta manera, alegó que los ganaderos no necesitan vender vaquillas y tienen un periodo de gracia de hasta dos años antes de comenzar los pagos, que pueden extenderse hasta ocho años de acuerdo a cada entidad financiera, con pagos anuales o semestrales.

Ampliación del programa

Como segunda etapa, tras el lanzamiento inicial de US$ 5 millones, la banca pública amplió tanto el monto total del programa como el crédito máximo, de G. 800 millones a G. 1.000 millones.

También habilitaron una línea especial para productores de mayor escala con tasas de hasta 11,50% en guaraníes y 8,90% en dólares, manteniendo un periodo de gracia de dos a tres años y hasta ocho años de plazo según cada proyecto, comentó el directivo.

“Estamos recibiendo muchas consultas; evidentemente, el sector necesitaba este tipo de soluciones financieras para recuperar su capacidad reproductiva”, destacó.

El director resaltó que si se sigue reduciendo el inventario del hato ganadero nacional, “emblema de la carne paraguaya reconocida mundialmente”, las expectativas no son positivas.

Invertir en el campo

Por ello, sostuvo que es fundamental revertir está tendencia y fomentar el crecimiento del rebaño, que se refleja en el interés que están mostrando los empresarios ganaderos. Para Ávalos, dicho respuesta positiva evidencia las ganas de invertir en el campo paraguayo, generando oportunidades para toda la cadena: transporte, logística y empleo.

“A medida que el sector primario crece, la previsibilidad para el productor es clave para garantizar tranquilidad en su trabajo y en sus proyecciones”, concluyó.