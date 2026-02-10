Paraguay puede aprovechar acuerdo con Unión Europea si avanza en la ratificación, sostienen

El acuerdo entre la Unión Europea (UE)- Mercosur debe ser aprovechada, según Mario Paz Castaing, pero que para ello se requiere de una tarea conjunta entre el sector público y el privado, a fin de superar las barreras “proteccionistas y las salvaguardas” que la UE impone en este acuerdo a través de su reglamento interno.

Señaló que, de todas maneras, aún con estos condicionamientos, la negociación será de país a país en el momento en que se verifique la “puesta en marcha” del acuerdo, aunque sea de manera provisional y que es lo que podría esperarse dadas las circunstancias actuales.

Esto, considerando la decisión del Parlamento Europeo de elevar el acuerdo a una instancia judicial, para analizar si el texto es compatible con las normas comunitarias del bloque.

Ratificación en el Congreso

En cuanto al tratamiento en el país de la asociación comercial, indicó que el documento llegará ahora a la Cámara de Senadores y que con el impulso del presidente Santiago Peña, quien busca acelerar los procesos de ratificación del acuerdo y al contar con mayoría en ambas cámaras, su estudio no se demorará.

En lo que refiere a la posición de Paraguay frente a los otros países que integran el Mercosur, señaló que el país cuenta con algunas ventajas comparativas. “Hay cláusulas que solamente competen a Paraguay y no a otros países. Por nuestra condición de nación sin litoral marítimo y por las muchas asimetrías frente a Brasil y Argentina, que son los más grandes del bloque”, apuntó.

El experto indicó que ese tratamiento especial y diferenciado representa (análisis en el Congreso) una oportunidad adicional para que el país avance.

Destacó que cuanto más rápido se logre la “ratificación y el relacionamiento país por país con Europa” tendrá mayores posibilidades de ir aprovechando los beneficios, en la medida en que se cumplan estas condiciones.

Añadió que lo que quedó fijado en el acuerdo, tanto desde Paraguay como del bloque europeo, no puede ser modificado, sino que debe aprobarse o rechazarse. “Esa es la tarea de las cámaras del Congreso: no introducir modificaciones, porque la responsabilidad internacional recae en el Poder Ejecutivo, que lleva adelante la negociación, la cual se completa con la ratificación legislativa, que consiste en un acuerdo o desacuerdo con lo negociado”, explicó.

Impacto de las exigencias

Respecto al impacto de las salvaguardas incorporadas a último minuto, precisó que varias de ellas ya se vienen aplicando desde hace años como barreras paraarancelarias, vinculadas al cumplimiento de normas ambientales y de legislación “laboral básica, tanto en las relaciones individuales como colectivas”.

“Son normas de cumplimiento que ya se vienen respetando. El concepto de responsabilidad social empresarial engloba muchas de estas cuestiones, que ahora se ven reforzadas por las últimas exigencias europeas”, detalló.

Según Castaing, negociar con “naciones más grandes” implica este tipo de situaciones. No obstante, afirmó que si Paraguay logra comprender y resolver estas cuestiones necesarias para la puesta en marcha de los acuerdos internacionales, se tratará de exigencias que enfrentarán todos los países, aunque con mayor impacto en los de mayor tamaño.

Finalmente, sostuvo que, si Paraguay logra negociar con Europa en condiciones razonablemente simétricas, estará capacitado para hacerlo con cualquier país del mundo, ya que cuenta con las condiciones necesarias para enfrentar cualquier mercado.