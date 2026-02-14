Vacunación contra la aftosa: Paraguay se prepara para inmunizar todo el ganado

Este 16 de febrero arranca el primer período de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis, que se extenderá hasta el 20 de marzo. Se espera inmunizar a más de 12,8 millones de bovinos en todo el país, una cifra similar a la alcanzada el año pasado, según informaron desde el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Desde la institución sanitaria señalaron que la campaña, que abarca todo el territorio nacional, forma parte del esquema sanitario anual que permite sostener el estatus de Paraguay como país libre de fiebre aftosa con vacunación, cumpliendo con los requisitos de control establecidos por el Senacsa para garantizar la trazabilidad, la sanidad y la regularidad en los movimientos de hacienda.

Lea más: Senacsa recibe nota “sorpresiva” de ganaderos sobre la vacunación antiaftosa

Vacunación anti aftosa: peso estratégico del sector

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, se refirió al primer periodo de vacunación y destacó la importancia de inmunizar a la mayor cantidad posible de bovinos, teniendo en cuenta el “peso estratégico del sector” para la economía nacional, especialmente por la exportación de la carne y los mercados que se abren, así como aquellos que mantienen expectativas de seguir importando desde Paraguay.

Asimismo, señaló que se debe evaluar el proceso productivo para determinar si hubo una reducción o un aumento en la producción de bovinos. Subrayó que, por sobre todo, la inmunización garantiza que Paraguay mantenga su condición de país libre de fiebre aftosa bajo un régimen de vacunación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ministro reconoció que el debate sobre aftosa fue motivo de preocupación para algunos gremios, pero aclaró que, por el momento, no se dejará de vacunar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Se tendrá la seguridad de que los animales serán inmunizados, teniendo en cuenta que la vacunación contra la enfermedad tiene su proceso. El objetivo es alcanzar la mayor cantidad posible de animales vacunados en el país”, afirmó.

Eficacia y eficiencia productiva

Giménez indicó además que no desea hablar de una reducción del stock ganadero, sino de eficacia y eficiencia productiva, considerando el alto nivel de atracción que mantiene el sector.

El ministro reconoció que la extracción de ganado (proporción de animales comercializados o sacrificados) es elevada, pero aclaró que, al analizar los datos, no se puede afirmar que exista una ganadería más eficiente únicamente por ese factor.

Marcación de terneros

“Aun con la reducción de vientres, se registra un alto índice de marcación de terneros, lo que demuestra que se está logrando una eficiencia importante en la producción ganadera”, precisó.

En cuanto al mercado, señaló que el precio de la carne fue crítico durante el primer semestre de 2025, aunque a partir del segundo semestre se registró un repunte importante en los valores. “Es un buen momento para que los ganaderos aprovechen para vender y cumplir con sus compromisos”, subrayó.

Lea más: ARP: el levantamiento de la vacunación antiaftosa no se daría en el gobierno de Peña

Primera reunión

Recientemente, el presidente del Senacsa, José Carlos Martin, encabezó la primera reunión del año 2026 de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación de la Fiebre Aftosa (CIEFA).

Del encuentro participaron representantes del MAG y de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), quienes abordaron temas vinculados a la fiebre aftosa y a la brucelosis bovina y la presentación del borrador del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) para la Licitación Pública Internacional de adquisición de caravanas.