Innovar reúne a 300 empresas, 700 marcas y 26.000 visitantes

ABC Rural conversó con Raimundo Llano, presidente de la Unión de Empresas Agropecuarias (UEA): “Hoy, Innovar es una referencia. Año tras año vemos un mayor interés de productores y empresas, lo que se refleja en la participación creciente y en la fuerte presencia de lanzamientos, innovaciones y ejecutivos de firmas multinacionales que prestigian cada edición”, señaló Llano.

Uno de los pilares conceptuales de Innovar es su enfoque exclusivo en el sector agropecuario. Todas las empresas participantes deben tener relación directa con la actividad, lo que diferencia a la feria de otros eventos multisectoriales. Además, se trata de un encuentro sin fines de lucro, propiedad de 42 empresas que apostaron desde el inicio a un modelo distinto de exposición.

“Innovar nació como una feria diurna, que funciona de 8:00 a 18:00, sin venta de bebidas alcohólicas, pensada como una ‘fiesta de trabajo’, un espacio de negocios, capacitación y contacto directo entre productores y proveedores”, explicó el titular de la UEA.

Otro de los objetivos centrales es la inclusión de productores de todos los tamaños. Llano remarcó que Innovar no está pensada únicamente para grandes explotaciones, sino también para medianos y pequeños productores, a quienes se busca facilitar el acceso a tecnologías, herramientas y conocimientos adaptables a sus realidades productivas.

Innovar redobla su apuesta

La evolución del evento es clara. En materia de contenidos, la feria estará marcada por las tendencias tecnológicas que hoy transforman la producción agropecuaria. La agricultura de precisión, la inteligencia artificial, el manejo de datos, el uso de drones, la telemetría en tiempo real y la digitalización de procesos ocupan un lugar preponderante.

“Hoy prácticamente todas las maquinarias vienen con sistemas de telemetría y las empresas cuentan con departamentos específicos de agricultura de precisión. El manejo de información es clave para tomar decisiones rápidas y eficientes”, explicó Llano, quien destacó también el crecimiento de empresas especializadas exclusivamente en este segmento.

Las innovaciones concretas apuntan a mejorar la productividad y reducir costos, a través de nuevas variedades de cultivos, ingredientes activos más eficientes para el control de plagas, malezas y enfermedades, maquinaria más veloz y precisa, y sistemas automatizados que incluso ya no requieren operadores humanos.

A esto se suma una fuerte orientación hacia la sustentabilidad ambiental, una exigencia creciente de los mercados internacionales. Según Llano, tanto productores como empresas están plenamente conscientes de la necesidad de producir cuidando los recursos naturales.

“El productor paraguayo está alineado con las normas internacionales. Se ve un crecimiento muy fuerte en el uso de productos biológicos, una mejor gestión del suelo y del agua, y una producción cada vez más eficiente y responsable”, afirmó.

El suelo y el agua ocupan un rol estratégico. El uso adecuado de fertilizantes para reponer nutrientes, la conservación del suelo como principal recurso productivo y la implementación de sistemas de riego donde las condiciones lo permiten son parte de una visión de largo plazo orientada a la sostenibilidad.

Puente de conexión entre productores, empresas, tecnologías e inversores

En términos económicos, Innovar funciona como un gran puente de conexión. Si bien la organización no cuantifica el volumen de negocios generados, el representante subrayó que el verdadero valor está en el contacto directo entre empresas, productores, fábricas e inversores.

“El interés de inversores extranjeros es muy alto. Cada año vemos más capitales sudamericanos, norteamericanos y europeos. El grado de inversión que consiguió Paraguay refuerza aún más ese atractivo”, manifiesta.

Las charlas técnicas, demostraciones a campo y la transferencia de conocimiento ocupan un espacio central dentro de la feria, con conferencistas de renombre y una fuerte estrategia de difusión para llegar a productores de todo el país.

Mirando al futuro, Llano imagina una feria Innovar cada vez más consolidada, fortalecida y a la altura de las grandes muestras internacionales. “La unión hace la fuerza. Mientras las empresas sigamos trabajando juntas, Innovar va a seguir creciendo”, afirmó.

Finalmente, dejó un mensaje para el productor: “El campo no para. Tenemos que seguir produciendo, innovando y cuidando nuestros recursos. El sector agropecuario es la base de la economía nacional y un pilar clave para el desarrollo del Paraguay”.