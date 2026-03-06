Industria aceitera inicia el año con menor molienda que en 2025

En el primer mes del 2026 las industrias paraguayas procesaron 110.842 toneladas de soja, un valor levemente inferior a lo conseguido en el mismo periodo el año pasado que fue de 121.964 toneladas. Sin embargo, la mencionada cifra se encuentra por encima del promedio de los últimos tres años, según la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro).

29% de la capacidad instalada

El boletín suministrado por la Cappro correspondiente a enero refleja que el procesamiento de soja demandó el uso del 29% de la capacidad instalada. Desde el gremio explicaron que la cosecha inició sin contratiempos y la molienda pudo iniciar en un periodo normal.

“Aunque este porcentaje representa una baja porcentual con relación al arranque del 2025, se encuentra por encima del promedio para este periodo en los últimos tres años. Se espera que esta cifra vaya en aumento en los próximos meses por el actual contexto favorable para la agroindustria”, añaden.

Comercio exterior

Según el reporte de la Cappro, en enero la venta al exterior correspondiente a aceite, harina y cascarilla de soja permitió el ingreso al país de US$ 53,04 millones, un incremento del 34% con respecto a lo que se había conseguido en el primer mes del 2025.

“De esta manera el sector agroindustrial representa el 17% de todo el complejo soja en este primer mes del año, una mejora de 6 puntos porcentuales si lo comparamos con el resultado obtenido en enero del año pasado”, destaca.

Buena cosecha, mejor número

En cuanto a las proyecciones desde las agroindustrias, estiman un crecimiento para los siguientes meses, teniendo en cuenta la expectativa de una mayor cosecha para la actual campaña agrícola y un contexto externo favorable para que la agroindustria procese los granos dentro del país.

“Para concretar este potencial será clave mantener la dinámica comercial que dependerá en gran medida de la continuidad de los trabajos de dragado que permitan mantener las condiciones de navegabilidad en la hidrovía a lo largo del año”, concluyen.