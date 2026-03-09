Frigoríficos bajo investigación: Appec exige claridad en la cadena de la carne

A fines de enero se dio a conocer que la Conacom abrió un sumario investigativo a plantas frigoríficas de exportación para analizar posibles acuerdos y restricciones en el mercado de ganado bovino para faena.

En ese sentido, Marco Panciotto, presidente de la Appec, gremio que aglutina a productores dedicados a la cría de ganado para abastecer la industria de exportación, mencionó que para el sector productivo es importante que exista claridad sobre cómo se forman los precios en la cadena de la carne.

Indicó que el interés principal de la Appec es que el proceso permite aportar mayor transparencia y confianza al mercado. Por ello, mantuvieron con anterioridad a la apertura del sumario reuniones con las autoridades de la Conacom, quienes en esas instancias, incluso solicitaron información sobre el funcionamiento del complejo cárnico local para el estudio que estaban realizando.

“Como gremio estamos a disposición para colaborar con información o análisis técnicos que puedan contribuir a entender mejor la dinámica del mercado ganadero”, manifestó.

Cadena altamente integrada

Consultado sobre qué aspectos del proceso consideran más importantes que se aclaren, el presidente respondió que Paraguay tiene una cadena altamente integrada al comercio internacional, por lo que es importante entender cómo evolucionan los valores de exportación y cómo se trasladan esos movimientos a los precios pagados al productor.

Además destacó que toda investigación de este tipo puede contribuir a fortalecer las instituciones y a mejorar la comprensión del funcionamiento del mercado.

En ese marco, detalló que Paraguay desarrolló una cadena cárnica muy competitiva a nivel internacional, y es importante que su funcionamiento sea transparente y confiable para todos los actores.

Precio adecuado del ganado

“Desde la perspectiva del productor, existe además la preocupación de que muchas veces los resultados económicos de la cadena no se trasladan de manera adecuada al precio del ganado”, apuntó.

De acuerdo con Panciotto, para los productores, lo más importante es que exista previsibilidad y confianza en el mercado. Si el proceso contribuye, según indicó, a una formación de precios más equilibrada y a fortalecer la transparencia en la cadena, eso puede ser positivo para el sector ganadero en el mediano plazo.

Ganaderos no presentaron denuncia

En su momento, desde la Conacom confirmaron que el inicio del proceso investigativo por parte de la institución se da de oficio y que no existía una denuncia formal de gremios de la ganadería.

Al respecto, el titular de la Appec mencionó que en el sector ganadero existen distintas percepciones y preocupaciones respecto al funcionamiento del mercado. Justificó que por eso consideran positivo que la autoridad de competencia haya decidido iniciar una investigación de oficio, ya que demuestra que las instituciones están atentas a las señales que surgen tanto en el mercado como en el debate público.

Acotó que las herramientas de investigación y recopilación de información que posee una institución como la Conacom superan ampliamente las capacidades del sector primario para analizar este tipo de situaciones.

Trabajos de la Conacom

“Los productores pueden percibir determinados comportamientos en el mercado, pero corresponde a la autoridad competente evaluar técnicamente esos indicios y determinar si existe o no alguna irregularidad. Por eso, creemos que lo más importante ahora es que el proceso avance con rigor técnico, con acceso a toda la información necesaria y con las garantías institucionales correspondientes”, apuntó.

Por último, el ganadero espera que este proceso pueda ayudar a mejorar la transparencia en la formación de precios de la hacienda, ya que los últimos años se desarrollaron herramientas de análisis del mercado que permiten observar con mayor detalle la relación entre el valor del ganado y el valor de los productos cárnicos.

Trabajos para mejorar la transparencia

Explicó que indicadores como el índice de concentración de mercado (HHI) muestran que el mercado de faena en Paraguay presenta un alto grado de concentración.

A su vez, el trabajo del Novillo Tipo 2.0 publicado mensualmente por la APPEC evidencia que, en determinados períodos, el Margen Bruto Industrial puede expandirse de manera muy significativa de un mes a otro, sobre todo cuando las industrias logran vender la carne a precios más altos (tanto en el mercado interno o en la exportación) mientras que el precio pagado al productor desciende. Esto fue precisamente lo que ocurrió a final del año pasado.

“La falta de una correcta transmisión de precios a lo largo de toda la cadena es un aspecto fundamental que no puede ser subestimado. Paraguay viene registrando desde hace varios años una caída del hato ganadero, una tendencia que puede tener consecuencias productivas importantes si no se logra revertir”, concluyó.