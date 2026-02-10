Mercado de la carne: titular del MAG apoya investigación a frigoríficos

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, señaló que el inicio del proceso de investigación a las siete industrias “es muy saludable”, tanto para el comercio como para el sector cárnico, que es “muy sensible” y de alta demanda.

Según Giménez, desde hace tiempo advierte que el precio de la carcasa de carne (el cuerpo de un animal faenado) al inicio de 2025 se cotizaba bajo y no coincidía con la cotización al consumidor, que se mantenía más elevado.

“Por eso siempre decíamos que las instituciones deben hacer su trabajo. La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) está cumpliendo su labor y publicando los resultados de sus investigaciones, los cuales coinciden con lo que veníamos sosteniendo”, expresó.

El ministro reiteró que es “saludable” que se abra la investigación a los frigoríficos, ya que así se garantizará “la tranquilidad y seguridad” de que la población no está siendo afectada por un abuso de un sector en detrimento de dos polos: primero, el sector productivo, y segundo, el consumidor final, de manera a que una sola parte no se quede con una fracción importante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Conacom aclara que su investigación no es una intervención en el mercado

“Es clave el trabajo de la Conacom, y no solamente con el sector cárnico, sino que se haga con todos los rubros, para que no se vea afectada la economía paraguaya. A veces se emiten declaraciones y opiniones sin tener los números, insinuando que alguna parte está quebrando el ciclo de negocios y que solo un sector se queda con la porción más grande de la torta”, destacó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La investigación contra frigoríficos

Recientemente, la Conacom abrió un sumario investigativo a siete frigoríficos para analizar posibles acuerdos y restricciones en el mercado de ganado bovino para la faena. Desde el ente regulador aclararon que la indagación no implica intervención sobre los precios y que las industrias continuarán con sus actividades habituales.

En cuanto a los alcances de la investigación, el objetivo es determinar la existencia o no de eventuales infracciones a los artículos 8 y 9 de la Ley de Defensa de la Competencia, vinculadas a posibles acuerdos o prácticas concertadas entre agentes económicos (industrias).

También se evaluarán eventuales restricciones a la competencia en el mercado de compra de ganado bovino para faena, así como indicios de posición dominante, individual o colectiva, y su posible abuso.

Lea más: Hato en caída y asimetría en precios: qué esperan los ganaderos de la Conacom

Desde la institución indican que el proceso se encuentra en curso y que está vigente el plazo de investigación previsto en la ley de 180 días para presentar su requerimiento conclusivo.

A su vez, se resalta que los gremios ganaderos no presentaron ninguna denuncia formal ante la Conacom y que el ente regulador está actuando de oficio.

Las empresas sometidas a investigación son: Frigochorti, Frigochaco, Guaraní, Frigorífico Concepción, Frigorífico Neuland, Frigomerc y Frigorífico Victoria.