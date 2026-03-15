Industria aceitera con menor molienda

En el primer mes de 2026, que es el último reporte divulgado, las industrias paraguayas procesaron 110.842 toneladas de soja, un valor levemente inferior a lo conseguido en el mismo periodo del año pasado, que fue de 121.964 toneladas. Sin embargo, la mencionada cifra se encuentra por encima del promedio de los últimos tres años, según la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro).

29% de la capacidad instalada

El boletín suministrado por el citado gremio, correspondiente a enero último, refleja que el procesamiento de soja demandó el uso del 29% de la capacidad instalada. Desde la agrupación explicaron que la cosecha se inició sin contratiempos y la molienda pudo iniciarse en un periodo normal. “Aunque este porcentaje representa una baja porcentual con relación al arranque de 2025, está por encima del promedio para este periodo en los últimos tres años. Se espera que esta cifra vaya en aumento en los próximos meses por el actual contexto favorable para la agroindustria”, añade.

Según el reporte de Cappro, la venta al exterior en enero último correspondiente a aceite, harina y cascarilla de soja permitió el ingreso al país de US$ 53,04 millones, un alza del 34% con respecto a lo que se había conseguido en el primer mes de 2025. “De esta manera el sector agroindustrial representa el 17% de todo el complejo soja en el primer mes del año, una mejora de 6 puntos porcentuales, si se compara con el resultado obtenido en enero del año pasado”, destaca.

Buena cosecha, mejor número

En cuanto a las proyecciones desde las agroindustrias estiman un crecimiento para los siguientes meses, teniendo en cuenta la expectativa de una mayor cosecha para la actual campaña agrícola y un contexto externo favorable para que la agroindustria procese los granos dentro del país.

“Para concretar este potencial será clave mantener la dinámica comercial, que dependerá en gran medida de la continuidad de los trabajos de dragado que permitan mantener las condiciones de navegabilidad en la hidrovía a lo largo del año”, concluye.

Mayor cosecha

Existen una expectativa de mayor cosecha para la actual campaña agrícola y un contexto externo favorable para que la agroindustria procese los granos dentro del país.