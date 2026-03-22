Soja: febrero reactivó exportaciones

Leve caída de los derivados

En contrapartida, el informe del gremio señala una leve caída en las exportaciones de derivados de la soja, como aceites y pellets. La asesora de Comercio Exterior del citado gremio, Sonia Tomassone, explicó que esto se debe a que el periodo corresponde al final de la cosecha de la zafra principal y al inicio de la zafriña, lo que genera menor disponibilidad de grano nuevo en las industrias locales.

“En el primer bimestre se exportaron 61.136 toneladas de aceite de soja, mientras que en el mismo periodo de 2025 se habían enviado 72.381 toneladas. Por otra parte, la harina de soja registró 167.521 toneladas, frente a las 218.371 toneladas embarcadas hasta febrero del año pasado”, detalló Tomassone.

Desde el gremio de Capeco igualmente señalaron que en febrero las exportaciones de soja retomaron un mejor ritmo, tras un primer mes del 2025 con cierto atraso respecto a los resultados del año anterior. Sostiene que ello era previsible debido al inicio de la cosecha y que los datos de febrero de este año superan los del mismo mes del año pasado, lo que refleja la expectativa de una zafra 2026 más productiva que la de 2025. La mayor parte de los envíos se realiza por vía fluvial, aunque también se exportan cargamentos terrestres hacia Brasil.

Actualmente se está desarrollando la zafriña, tanto de soja como de maíz. En soja se espera un volumen adicional con la cosecha de zafriña, y así se irá definiendo la producción total del año.

286.000 más

Hasta el pasado mes de febrero, el complejo soja exportó un total de 286.226 toneladas más que en el mismo periodo del año pasado.