¿Bajo la pobreza en Paraguay?: Esto revela informe del INE correspondiente al 2025

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó esta mañana los principales indicadores de pobreza monetaria basados en los Resultados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), de los años 2022 al 2025, que sufrieron ajustes metodológicos para incluir la incidencia de programas sociales y que justamente ayudaron a bajar las cifras de pobreza.

De acuerdo con el reporte presentado por el director del INE Iván Ojeda, la pobreza monetaria total, que incluye la pobreza extrema y no extrema, registró en el año 2025 una incidencia del 16%, frente al 19% del año 2024 (ya con el ajuste). Esto representa en términos absolutos, 985.126 pobres del 2025, frente a 1.198.290 del año 2024, lo que según estos datos, hay una reducción de 213.000 personas que dejaron de ser pobres en el último año (3,6 puntos porcentuales menos).

Según el INE, estas de 985 mil personas residentes en hogares perciben ingresos per cápita que fueron inferiores al costo de una canasta básica de consumo (que incluye alimentos y otros bienes), que serían de aproximadamente G. 31 mil por día.

De acuerdo con el reporte oficial, en el área urbana la pobreza fue del 13,6%, mientras que en el área rural llegó a 22,1%. En el área urbana, fueron unas 597 mil las personas en situación de pobreza monetaria total, mientras que, en el área rural, fue alrededor de 388 mil personas.

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En pobreza extrema

Según lo detallado por Ojeda, la incidencia de la pobreza monetaria extrema a nivel nacional en el año 2025 fue de 2,4%. En el área urbana, el porcentaje fue de 1,2% y el área rural, 5,5%.

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En términos absolutos, representa alrededor de 147 mil personas residentes en hogares cuyos ingresos per cápita fueron inferiores al costo de una canasta básica de alimentos, y que sobreviven con menos de G. 13.000 al día. En el área urbana, las personas en situación de pobreza extrema fueron aproximadamente 51 mil, en tanto, en el área rural fueron unas 96 mil personas.

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Disminución de la pobreza

Según detallaron los técnicos del INE, entre los años 2024 y 2025, se registró una disminución significativa de la pobreza total nacional en 3,6 puntos porcentuales, al pasar del 19,6% al 16,0%.La pobreza extrema a nivel nacional, también presentó una reducción significativa de 1,3 puntos porcentuales comparando el año 2025 respecto al año 2024, bajó de 3,7% a 2,4%.

De acuerdo con la explicación técnica, los programas sociales Tekoporã, Hambre Cero y Adultos Mayores tuvieron un fuerte impacto en la contención de la pobreza monetaria a nivel nacional, evitando que la pobreza total llegue al 19,9%, es decir, alrededor de 239.000 personas no cayeron bajo la línea de pobreza total. De la misma manera, dichos programas evitaron que cerca de 150.000 personas no cayeran en la pobreza extrema, es decir, se impidió que la misma ascienda al 4,8%.

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¿Qué es la pobreza monetaria?

La población en situación de pobreza monetaria total es aquel conjunto de personas residentes en hogares cuyo nivel de ingresos es inferior al costo de una Canasta Básica de Consumo, constituida por el conjunto de bienes y servicios que satisfacen ciertos requerimientos mínimos, tanto alimentarios como no alimentarios. Por su parte, la población en situación de pobreza monetaria extrema, es el conjunto de personas que viven en hogares cuyos ingresos per cápita son inferiores al costo de una Canasta Básica de Alimentos.

El costo de la canasta básica de consumo o línea de pobreza monetaria total en el área urbana, en el año 2025 fue de 933.108 guaraníes mensuales por persona. Es decir, toda persona que vive en un hogar con ingreso per cápita (ingreso familiar dividido la cantidad de personas que integran el hogar) menor a 31.104 guaraníes diarios, estuvo bajo la línea de pobreza total en el área urbana.

El costo mensual de la canasta básica de alimentos o línea de pobreza monetaria extrema en el área urbana en el año 2025 fue de 412.618 guaraníes mensuales por persona. Esto significa que toda persona con menos de 13.754 guaraníes diarios estuvo bajo la línea de pobreza extrema en el área urbana.

Ajustes estadísticos

El INE presentó una actualización de serie anual de pobreza monetaria, correspondiente al periodo 2022-2025, incorporando dos ajustes “para una mayor precisión”

Factores de ponderación: las nuevas proyecciones de población (revisión 2025), basadas en el Censo 2022, permitió ajustar los ponderadores de la muestra de la EPHC. Estos ajustes generaron la nueva serie de pobreza anual para el período 2022-2025.

Valorización del Almuerzo Escolar: El ajuste a la valorización considera el aporte energético de los 35 platos del menú del almuerzo escolar, utilizando los precios establecidos en la Canasta Básica de Alimentos (CBA), cuyo valor monetario constituye el umbral de referencia para la medición de la pobreza extrema.

La actualización de las estadísticas de pobreza monetaria, especialmente la valorización del almuerzo escolar, contó con la participación activa del Comité Técnico Interinstitucional de Pobreza, que acompaña al INE desde el 2009, según la explicación de los técnicos