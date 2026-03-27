Sector forestal advierte sobre presión fiscal y reclama seguridad jurídica para crecer

El nuevo presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), Diego Puente manifestó que el sector forestal atraviesa el momento más dinámico y transformador de su historia, al “dejar de ser un rubro secundario” y consolidándose como el tercer pilar de la economía paraguaya, junto a la agricultura y la ganadería.

Indicó que asume en el gremio trazando una hoja de enfocada en la competitividad y la seguridad jurídica, esto debido a que el crecimiento forestal requiere reglas claras y que la prioridad absoluta del Gobierno es brindar previsibilidad e incentivos al sector.

Desburocratizar procesos

“En el corto plazo, iniciaremos una agenda de trabajo conjunta con el Ministerio de Industria y Comercia (MIC), Instituto Forestal Nacional y el Ministerio de Ambiente para desburocratizar procesos administrativos. Queremos un gremio dinámico que impulse el desarrollo sostenible y la industrialización de nuestra madera de manera inmediata”, apuntó.

En ese sentido, comentó que el año pasado las exportaciones forestales superaron la barrera de los US$ 100 millones, con la madera contrachapada como el “producto estrella” con mayor valor agregado. Añadió que los mercados que lideran la demanda son Estados Unidos y el Reino Unido, principales destinos de los productos con mayor valor agregado como el contrachapado.

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A estos se suman, dijo, socios estratégicos como Taiwán e Israel para madera aserrada, mientras que en la región mantenemos un flujo constante con el Mercosur. “Nuestro gran desafío y oportunidad actual es la apertura definitiva del mercado de Japón, que busca madera de alta calidad genética y sostenibilidad garantizada. Sin olvidar la gran oportunidad que representará el acuerdo UE-Mercosur”, destacó.

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No obstante sostuvo, que por ser un país mediterráneo, se sufren desventajas logísticas, pero el mayor desafío es la trazabilidad y certificaciones que permitan llegar a más mercados. En especial, a que existe interés de inversores europeos en el sector forestal paraguayo.

Apunta a ser referente regional

Sumó que Paraguay tiene todas las condiciones para ser un referente regional importante de la industria forestal, siguiendo el ejemplo de Uruguay o como Mato Grosso del Sur, un estado de Brasil.

Ajustar gasto superfluo

Por otro lado, como titular de la Fepama opinó acerca de la estrategia de guerra anunciada por el Ejecutivo y aclaró que entienden que el ajuste fiscal es una medida necesaria para preservar la estabilidad macroeconómica y el grado de inversión, pero gremio son enfáticos.

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“El ajuste debe ser en el gasto superfluo del Estado, no en la inversión que genera desarrollo”, subrayó.

Asimismo dijo que un aumento de impuestos sería un error estratégico que frenaría el motor del desarrollo paraguayo.

“Entendemos la preocupación del Senado ante el déficit fiscal y la situación de la Caja Fiscal, pero cargar con más tributos a quienes producimos no es la solución”, cerró.