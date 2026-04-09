Ganaderos advierten que no basta el rigor técnico para levantar la vacunación contra la aftosa

En Paraguay persisten posturas dispares en relación a la vacunación ganadera contra la aftosa. Recientemente, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), mediante publicaciones, manifestó que, desde el punto de vista científico, ninguna enfermedad tiene riesgo cero, aún con inmunización sistemática.

El servicio veterinario de nuestro país insiste en la necesidad de avanzar hacia un cambio de estatus sanitario a libre de aftosa sin vacunación, una posición que no es compartida por el sector ganadero local.

El escenario global exige prudencia y rigor

En ese aspecto, la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), gremio que aglutina a productores de ganado para abastecer la industria de exportación, señala que la reciente aparición de focos de fiebre aftosa en distintas regiones del mundo, así como la detección de variantes del virus fuera de sus zonas históricas, configuran un escenario sanitario dinámico que requiere prudencia, rigor y consistencia en las decisiones.

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“Paraguay mantiene un estatus sanitario sólido y reconocido internacionalmente, construido a lo largo de años de trabajo coordinado entre el sector público y privado, donde la vacunación es una herramienta central para garantizar la estabilidad del sistema productivo y el acceso a los mercados internacionales”, indican desde la Appec.

Evaluación integral

Además, desde el gremio resaltan que la estrategia sanitaria debe ser evaluada no solo con rigor técnico, sino también desde una perspectiva económica, financiera, social y comercial, considerando el impacto integral que cualquier decisión puede tener sobre el sistema productivo, la confianza de los mercados y la sostenibilidad del sector.

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“En este contexto global, caracterizado por nuevos desafíos sanitarios, resulta fundamental sostener estrategias que prioricen la previsibilidad, la seguridad sanitaria y la continuidad del comercio internacional”, añaden desde la Asociación de Productores.

Otro punto que también vienen resaltando los distintos gremios ganaderos es que hasta el momento ningún país exigió el cambio de estatus sanitario para seguir adquiriendo la carne paraguaya.

Mercados no condicionan estatus actual

En ese sentido, desde la Appec sostienen que los principales mercados de Paraguay no condicionaron el acceso a la eliminación de la vacunación, lo que reafirma la validez del modelo sanitario (con vacunación antiaftosa) vigente en el país.

Para los ganaderos que integran la Appec, el sistema vacunal, sostenido mediante el esquema actual de articulación público-privada, constituye un pilar fundamental de la sanidad animal del Paraguay.

Añaden que el ejercicio de la vacunación a través de este esquema resulta fundamental para sostener la capacidad de respuesta del país y hacer frente a cualquier emergencia sanitaria de gran escala.

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Mantener sistema de vigilancia

Finalmente, desde la Asociación expresan que los recientes eventos sanitarios a nivel global constituyen una señal clara de la necesidad de mantener sistemas de vigilancia activos y fortalecer las medidas de bioseguridad como pilares para preservar el estatus sanitario del Paraguay.

A la par de reiterar su compromiso con el cumplimiento de los protocolos sanitarios y con el trabajo articulado entre los distintos actores de la cadena, como base para sostener y proyectar el desarrollo del sector cárnico nacional.