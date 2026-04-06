Rabia bovina: de qué se trata la enfermedad y cómo actuar frente a un caso sospechoso

Una de las cosas más importantes que hay que saber a la hora de hablar de la rabia bovina es que se trata de un padecimiento que puede transmitirse de animales a humanos; de ahí la importancia de notificar inmediatamente -en el caso de nuestro país- al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de modo a implementar las medidas necesarias para evitar la propagación.

Se la conoce también como rabia paralítica o paresiante bovina y es causada por el virus de la rabia, un Lyssavirus de la familia Rhabdoviridae. Afecta al sistema nervioso central de los bovinos y otros mamíferos, incluyendo el ser humano.

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La enfermedad se transmite principalmente a través de la mordedura de murciélagos hematófagos infectados, como el Desmodus rotundus, que se alimentan de la sangre de los bovinos. También puede transmitirse a través de la saliva de animales infectados que entran en contacto con heridas o mucosas de otros animales o humanos.

Síntomas de la rabia bovina

Cambios en el comportamiento

Parálisis de los miembros

Flexión del cuello

Salivación exsiva

Dificultad para tragar

Muerte

Los síntomas en el ganado suelen manifestarse en dos formas principales: la rabia furiosa, con excitación, agresividad, sensibilidad a la luz y sonidos y ataques a objetos; y la rabia paralítica o muda, más común en bovinos, que incluye pérdida de apetito, flacidez de la cola y esfínter, descoordinación motora, debilidad en las patas traseras así como un bramido característico. El animal termina postrado y muere por parálisis respiratoria.

Cómo prevenir y controlar la rabia bovina

La prevención y control de la rabia bovina se logra a través de la vacunación de los bovinos y otras especies susceptibles en áreas de riesgo, así como el control de las poblaciones de murciélagos hematófagos mediante medidas específicas autorizadas por las autoridades sanitarias.

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La patología representa un importante impacto económico para los productores ganaderos, especialmente en zonas tropicales y subtropicales de América Latina, donde puede causar pérdidas significativas de cabezas de ganado.

Para notificar sospechas de rabia animal en Paraguay, se debe avisar a la Unidad Zonal del Senacsa más cercana o llamar a la oficina central (+595 21) 441 550 / 441 551. La notificación es obligatoria y urgente ante comportamientos inusuales en animales.

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