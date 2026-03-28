El hato ganadero sigue en baja y podría perder hasta 250.000 cabezas

El avance de la campaña contra la aftosa se ubica por debajo de las proyecciones iniciales. El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, mencionó que la vacunación contra la enfermedad, que comenzó el 17 de febrero y se extendió hasta el 1 de abril, se encuentra “ligeramente inferior al pronóstico” que había estimado el servicio de sanidad, que indicaba 12.690.000 cabezas.

Martin señaló que probablemente no se logrará inmunizar la cantidad prevista, aunque los resultados definitivos se podrían confirmar aproximadamente en la primera semana de abril. Estimó que el hato ganadero podría reducirse entre 200.000 y 250.000 cabezas, cifras que ya se anticipaban a inicios de año.

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Terneros identificados

Por otro lado, Martin Camperchioli se refirió a la implementación del Sistema de Identificación Animal del Paraguay (SIAP) y sostuvo que el avance es “excelente”, con un 40% más de terneros identificados en el mismo período en comparación con el año pasado, alcanzando las 2.000.000 cabezas de carimbo seis (terneros nacidos entre julio de 2025 y junio de 2026).

Señaló que lograr un 40% de penetración en su segundo año de implementación es clave para el futuro de la ganadería. Sumando ambos períodos de implementación (2025-2026), el SIAP ya alcanzó la identificación de 4.000.000 de terneros y terneras carimbo 5 y 6, que representan el 31% de la población bovina total con trazabilidad, según el Senacsa.

Nuevo mercado

En cuanto a la reciente apertura del mercado boliviano para la carne paraguaya, precisó que se había trabajado desde hace tiempo en la exportación e importación, pero que las exigencias planteadas por Paraguay no coincidían con los criterios de Bolivia.

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“Ahora, con el cambio de Gobierno en Bolivia, las cosas cambiaron y se pudo concretar este acuerdo que antes no avanzaba por responsabilidad de ellos. El año pasado se retomaron las negociaciones, se habilitaron plantas paraguayas de bovino y porcino, y nosotros autorizamos tres plantas vacunas de ese país”, contó.