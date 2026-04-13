Vacunación antiaftosa 2026 alcanza 12,7 millones de bovinos

Este lunes, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) informó que finalizó el primer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa correspondiente al 2026, que arrancó en febrero pasado y se extendió hasta este mes de abril.

Los datos facilitados por el Senacsa muestran que, al concluir el presente periodo, se registraron 12.737.470 bovinos vacunados, con un avance de 99,28% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y 116.849 propietarios registrados.

Cobertura de vacunación antiaftosa por departamentos

En lo que respecta a la población bovina vacunada por departamento, al cierre de la inmunización 2026 se observa que Alto Paraguay (103%), Boquerón (105%) y Presidente Hayes (99,82%) registran los mayores crecimientos respecto a los datos del mismo periodo del año anterior. Mientras que Caazapá (91,83%), Misiones (91,96%), Central (92,35%) y Cordillera (92,75%) presentan menores niveles de cobertura.

Desde el servicio veterinario oficial aclararon que los datos obtenidos son parciales y que serán consolidados más adelante para la presentación de los números finales.

Desde la institución sanitaria señalaron que la campaña, que abarca todo el territorio nacional, forma parte del esquema sanitario anual que permite sostener el estatus de Paraguay, cumpliendo con los requisitos de control establecidos por el Senacsa para garantizar la trazabilidad, la sanidad y la regularidad en los movimientos de hacienda.

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Se constataron resultados “positivos” en la vacunación

Por su parte, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin Camperchioli, comentó que este año se terminaron en tiempo y forma los trabajos y que se debe reconocer que el clima acompañó.

Sostuvo que los resultados son positivos: la existencia de animales se constató en 12.773.221 cabezas, con una vacunación de 12.737.470 cabezas.

Según el presidente, estos números son positivos porque se esperaba una disminución importante del hato ganadero, aunque reconoció que, si bien se dio una caída en ciertas categorías, en otras se registraron aumentos (hembras).

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Detalló que hubo incrementos en las categorías terneros y vaquillas. “Son señales de retención y se constató en este primer trimestre con una disminución en la faena de 120.000 cabezas, de las cuales el 81% fueron hembras. Hay señales muy importantes de que el hato ganadero tendrá un repunte, que no será de manera inmediata, pero son señales”, apuntó.

Aumentó algunas categorías

En este aspecto, el servicio veterinario resalta que, en lo que respecta a la existencia de animales, el año pasado se constataron 4.854.408 cabezas de vacas, mientras que en 2026 la cifra fue de 4.870.127, lo que arroja un aumento de 12.719 cabezas.

En tanto, las vaquillas pasaron de 1.909.836 en 2025 a 1.925.630 en 2026, una suba de 15.794 animales.

En lo que hace a los terneros, en el periodo pasado se registraron 1.288.172 cabezas, mientras que ahora se contabilizaron 1.305.298, con un crecimiento de 17.126 animales.

Si se toma en cuenta la cifra de vacunación de este periodo que fue de 12.737.470 cabezas frente al 2025 que consistió 12.790.782 cabezas, se tiene menos animales inmunizados.

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“Se registraron 53.000 cabeza menos vacunadas que el año pasado, lo que marca el piso de la ganadería paraguaya, en el sentido de que ahora comenzará el efecto rebote (aumento de vacas) mediante un aumento del hato ganadero nuevamente”, agregó.

Explicó que el avance fue de más del 90% en esta campaña 2026, debido a que las condiciones climáticas fueron favorables, a diferencia del año pasado, cuando se registró una merma por las inundaciones. Remarcó que los resultados son buenos y que los campos se irán regularizando, aunque de forma progresiva y en niveles mínimos.