Paraguay registra caída del hato bovino en 9% y en cantidad de productores del 16%

En ese sentido, la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible (MPCS) viene realizando una serie de estudios sobre la dinámica del rubro, analizando tanto los motivos que propiciaron la caída del stock bovino en el país como la situación de cada departamento en términos de cantidad de ganado y productores.

Del análisis del gremio se constata que Paraguay atraviesa un proceso de ajuste en su sistema ganadero. Entre 2020 y 2025, el país registró una caída del 9% en su hato bovino y una reducción del 16% en la cantidad de productores, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). La tendencia refleja cambios en la estructura del sector y pone enfasis en sus posibles efectos sobre la producción de carne.

Al respecto, el directivo de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible, Hugo Sánchez, explicó a ABC que la disminución se da desde hace aproximadamente 10 años. Si bien el estudio presentado abarca los últimos cinco años, la caída del hato ya se inició con anterioridad.

Al analizar los datos por departamento, detalló que la disminución no se da de manera uniforme en todas las regiones, sino que existen marcadas diferencias territoriales.

Sánchez indicó que se observa una variación promedio nacional del -9% en el periodo analizado (2020-2025) y que la tendencia general muestra una contracción del hato bovino, con comportamientos diferenciados entre regiones. En algunas zonas se registran caídas de hasta 23%, mientras que en otras se observan crecimientos de más del 14% (gráfico).

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“Así como tenemos departamentos que disminuyeron tanto en cantidad de ganado como de productores, otros registraron caídas en el número de animales pero no de ganaderos, y también algunos se mantuvieron e incluso aumentaron tanto el número de animales como de tenedores (productores) de bovinos”, explicó.

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El directivo señaló que es importante contar con un panorama detallado de la situación por departamento, de modo a que las instituciones puedan aplicar medidas diferenciadas según cada zona para revertir la tendencia de descenso del stock.

El Chaco perdió 846.735 cabezas

Otro dato relevante que se constata al analizar el informe es que entre 2020 y 2025, en la región Occidental se perdieron 846.735 cabezas de bovinos. El desplome se concentró principalmente en Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, según datos Senacsa.

En ese periodo, Presidente Hayes redujo su stock en 372.593 cabezas, Boquerón en 383.036 y Alto Paraguay en 91.106 animales, reflejando un retroceso significativo en una de las principales zonas ganaderas del país.

A nivel nacional, Paraguay pasó de 14.026.143 cabezas en 2020 a 12.830.123 en 2025, lo que representa una disminución total de 1.196.020 animales. De ese total, la pérdida registrada en el Chaco ronda 71%, evidenciando el peso de la región en la dinámica ganadera del país.

Consultado sobre si preocupa el descenso del rebaño bovino, Sánchez sostuvo que se trata de una “alarma” u más que una preocupación, debería ser una señal que nos lleve a tomar decisiones y armonizar respuestas. “En el caso del Chaco, si bien hubo una caída, al igual que en otras zonas del país, responde a varios factores”, apuntó.

En ese contexto, detalló que entre las principales causas del descenso del stock ganadero se encuentran la sequía de años anteriores, los precios pagados al productor y la eficiencia productiva.

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“Es una clara señal de reorganización productiva, cambios de escala y transformaciones que responden a presiones de mercado, precios, comercialización e infraestructura, entre otros factores”, afirmó.

Salida de productores es más que la caída del hato

En cuanto a los motivos de la salida de productores del rubro, señaló que los tenedores de ganado responden a los estímulos del sistema productivo. Indicó que, si bien existe una reducción en el número de personas que trabajan en el sector del 2020 al 2025, con una cifra negativa del 16% (gráfico).

Los departamentos con reducción tanto de stock como de ganaderos son Concepción, San Pedro, Caaguazú, Itapúa y los del Chaco. En tanto, en otros casos se observa estabilidad o crecimiento del hato con reducción de productores, como Cordillera, Misiones, Paraguarí y Ñeembucú. Por el contrario, Alto Paraná, Canindeyú y Caazapá presentan descenso solo de animales.

En esa línea, estimó que la mayor dinámica de salida se da en el estrato son pequeños productores, debido a los medianos y grandes ganaderos apuestan hacia la especialización e incorporan tecnología y logran mayor eficiencia productiva.

En cambio, los pequeños productores se da la situación opuesta, ya que la falta de tecnología y especialización los lleva a buscar alternativas dentro del sector agropecuario.

“Cuando el sistema ganadero deja de ser suficientemente rentable en los esquemas tradicionales, muchos productores van abandonando la actividad y se inclinan hacia rubros como la producción porcina, avícola”, alegó.

Nuevos mercados y récord de exportación de carne

A la par de la reducción del rebaño bovino, el país está teniendo mayor participación en el mercado internacional de la carne y logrando más destinos para la proteína paraguaya que hoy se posiciona en: Estados Unidos, Canadá, Chile –principal comprador-, Israel, Taiwán, Brasil y varias otras naciones e incluso el año pasado se superó la barrera de los US$ 2.000 millones en divisas por ventas al exterior.

En 2025, durante los primeros meses se registró una dinámica importante en la faena de bovinos y en los envíos al comercio internacional, aunque esta tendencia se desaceleró hacia finales del año.

En ese contexto, el directivo de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC), Fernando Serrati, señaló que el comportamiento de la faena en 2025 llamó la atención, ya que el país muestra señales de estancamiento tanto en animales faenados como en exportaciones.

Indicó que en 2024 se faenaron 2.213.000 cabezas, mientras que en 2025 la cifra prácticamente se repitió, lo que evidencia un estancamiento del sector.

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“Si se observan los tres primeros meses de 2025, la situación es aún más clara: se registra una caída del 20% en los sacrificios de animales. Mientras que en el mismo periodo de 2024 se alcanzaron unas 587.315 cabezas, este año la cifra bajó a alrededor de 470.188, es decir, unas 117.000 cabezas menos”, subrayó.

Agregó que el sector pasó de un escenario de estancamiento a uno de descenso y planteó como interrogante “si el país está generando la cantidad suficiente de terneros para sostener el actual nivel de faena en el mediano plazo”.