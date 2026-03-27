Transportistas agro destacan financiamiento y esperan reactivación con aumento del hato

De acuerdo con referentes del rubro, la ganadería local viene transitando un desplome en la cantidad de cabezas, impactada por las fuertes condiciones climáticas de años anteriores y por los bajos precios que recibieron los productores por la comercialización de los animales. La falta de previsibilidad del negocio obligó a los productores a replantear la actividad y a frenar las inversiones que se traslada en toda la cadena.

El año pasado, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) reportó que la vacunación contra la fiebre aftosa alcanzó 12.823.433 reses una reducción frente a los más de 13 millones del 2024.

En ese sentido, El presidente de la Asociación Nacional de Transportistas de Ganado, Gilberto Maldonado, destacó que los financiamientos dirigidos al sector ganadero local “son claves” para recomponer el hato bovino.

Uno de los programas que resaltó que presentó esta semana la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), con la emisión de bonos por aproximadamente G. 40.000 millones, en una operación que incorpora por primera vez al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) como inversor.

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Menos movimiento incide en rentabilidad del sector

“Este tipo de medidas alienta al sector trasportista de ganado, porque si aumenta el hato ganadero, tendremos más flete. Hoy, como el stock cayó fuertemente en los últimos años, hay menos movimiento, lo que afecta a toda la cadena productiva, especialmente al transporte”, indicó.

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Maldonado agregó que existe expectativa de que esta situación mejore a medida que los ganaderos accedan a mayor financiamiento, lo que les permitirá invertir en la recomposición del hato.

Asimismo, señaló que, si los precios de la carne acompañan y el mercado internacional se mantiene favorable, se podrá tener una mejor proyección de trabajo a futuro.

Solo pueden transportar ganado

En ese aspecto explicó que debido a la particularidad de la carrocería que utilizan, este sector solo puede transportar ganado, a diferencia de los camioneros que pueden movilizar distintos tipos de productos.

En cuanto a la cantidad de animales movilizados, explicó que depende de la categoría. En el caso de los desmamantes (terneros separados de sus madres) de unos 200 kilos, destinados al engorde, se trasladan entre 60 y 80 cabezas por jaula en camiones con acoplado.

Por su parte, los animales terminados (que alcanzaron el peso y nivel de engrasamiento requeridos), listos para la faena o para ferias, se transportan en cantidades de hasta 45 cabezas por jaula.

“A nivel país, entre desmamantes (destinados a feedlot) y ganado para faena, se movilizan entre 5,6 y 6 millones de cabezas al año, dependiendo en gran medida de los precios que se manejan en la compra de estos bovinos”, precisó.

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Faena en industrias exportadoras en el 2025

Cabe resaltar que, considerando únicamente los datos de faena en industrias, según cifras del Senacsa de enero a diciembre de 2025, los frigoríficos procesaron 2.213.927 reses, lo que representa un leve aumento de 720 cabezas frente a 2024, cuando se registraron 2.213.207 animales.