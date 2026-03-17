Febrero reactiva exportaciones de soja y mejora las perspectivas del sector

Al cierre del primer bimestre, el complejo sojero mejoró su ritmo exportador, comercializando 1.786.705 toneladas de soja, unas 286.226 toneladas más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 1.470.479 toneladas (19%).

En términos de valor, el rubro ingresó US$ 668 millones, lo que representa un aumento de US$ 116 millones respecto a los US$ 551 millones del primer bimestre del año pasado (21%). Según la Capeco, este incremento se debe a la mejora del precio internacional de la oleaginosa.

Leve caída de los derivados

En contrapartida, el informe del gremio señala una leve caída en las exportaciones de derivados de la soja, como aceites y pellets. La asesora de Comercio Exterior de la Capeco, Sonia Tomassone, explicó que esto se debe a que el periodo corresponde al final de la cosecha de la zafra principal y al inicio de la zafriña, lo que genera menor disponibilidad de grano nuevo en las industrias locales.

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“En el primer bimestre se exportaron 61.136 toneladas de aceite de soja, mientras que en el mismo periodo de 2025 se habían enviado 72.381 toneladas. Por otra parte, la harina de soja registró 167.521 toneladas, frente a las 218.371 toneladas embarcadas hasta febrero del año pasado”, detalló Tomassone.

Las exportaciones retomaron “un mejor ritmo”

Por su parte, un directivo de la Capeco señaló que en febrero las exportaciones de soja retomaron un mejor ritmo, tras un primer mes del 2025 con cierto atraso respecto a los resultados del año anterior.

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Reconoció que esto era previsible debido al inicio de la cosecha y que los datos de febrero de este año superan los del mismo mes del año pasado, lo que refleja la expectativa de una zafra 2026 más productiva que la de 2025.

“La cosecha principal ya está terminada; lo que queda es mínimo y no afecta significativamente los volúmenes. Actualmente se está desarrollando la zafriña, tanto de soja como de maíz. En soja, se espera un volumen adicional con la cosecha de la zafriña, y así se irá definiendo la producción total del año”, indicó.

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Destinos

El directivo explicó que la mayor parte de las exportaciones se realiza por vía fluvial, aunque también se realizan algunos envíos terrestres hacia Brasil. Según el reporte, Argentina sigue siendo el principal mercado de la soja en grano, con el 77% del total exportado, seguida por Brasil con 8% y otros destinos (Arabia Saudita, Uruguay y Chile) que completan el 15% restante.

Soja ya supera los 11 millones de toneladas

En cuanto a la zafra de primavera-verano, los números muestran una campaña muy buena, con un volumen importante a nivel nacional.

“Creemos que en la zafra de primavera-verano probablemente se superaron los 11 millones de toneladas. Con la zafriña veremos si logramos mantenernos dentro de los 11 millones largos, aunque la cifra final siempre es una incógnita”, adelantó.