Paraguay abre las puertas para la tokenización del agro.

Bruno Vaccotti, director de la Cámara Paraguaya de Fintech, hizo alusión al impacto que esta tecnología puede generar en Paraguay, un país cuya economía mantiene una fuerte dependencia del sector agropecuario y exportador.

Vaccotti sostuvo que la tokenización representa mucho más que una tendencia tecnológica. A su criterio, se trata de una oportunidad estructural para democratizar el acceso a inversiones productivas y generar mecanismos alternativos de financiamiento para pequeños y medianos productores.

Del activo físico al registro digital

El especialista explicó que tokenizar significa transformar un activo real en un registro digital verificable dentro de una blockchain, tecnología que funciona como un libro contable público e inalterable.

“La vaca sigue siendo vaca y la tierra continúa produciendo. Lo que cambia es la manera en que se demuestra la propiedad, cómo se transfiere el valor y cómo puede dividirse ese activo en pequeñas fracciones”, señaló.

En términos prácticos, esta innovación permite que una persona pueda invertir montos relativamente bajos y convertirse en propietaria de una parte económica de un activo productivo. De esta forma, inversiones que antes estaban reservadas únicamente para grandes fondos o patrimonios elevados podrían abrirse a nuevos participantes.

Vaccotti remarcó que Paraguay reúne condiciones muy favorables para avanzar en este proceso debido a su fortaleza agrícola, su capacidad exportadora y la abundancia energética disponible.

“Tenemos un agro competitivo y activos de enorme valor económico, pero gran parte de esa riqueza sigue siendo poco líquida y depende casi exclusivamente de la banca tradicional”, afirmó.

Ganado, granos y tierras digitales

Prácticamente cualquier activo rural con derechos económicos definidos puede tokenizarse: ganado, producción agrícola, tierras, contratos futuros, certificados forestales y créditos de carbono. Sin embargo, algunos sectores presentan mayores niveles de madurez tecnológica y operativa que otros.

“El ganado es probablemente el activo más preparado para ser tokenizado en Paraguay”, indicó. Esto se debe a que cada animal puede asociarse a información específica como peso, raza, caravana y situación sanitaria, elementos que facilitan su trazabilidad.

Además, recordó que Paraguay ya cuenta con experiencia previa en sistemas de control y seguimiento sanitario para exportaciones internacionales, especialmente hacia mercados europeos.

Los granos representan otro segmento con alto potencial. Vaccotti señaló que en países vecinos como Argentina y Brasil ya existen modelos donde la soja y otros commodities agrícolas son convertidos en activos digitales comercializables.

En cuanto a las tierras, consideró que poseen el mayor potencial económico, aunque también presentan mayores desafíos regulatorios y jurídicos.

“El principal problema es integrar el Registro Público tradicional con la blockchain. Hoy todavía la transferencia de dominio sigue dependiendo del sistema registral convencional”, explicó.

Tecnología y seguridad jurídica

La tokenización seria requiere mucho más que tecnología. Según el director de la Cámara, el proceso comienza con auditorías y verificaciones independientes destinadas a confirmar la existencia, situación legal y capacidad productiva del activo.

Posteriormente se desarrolla una estructura jurídica, normalmente a través de fideicomisos o sociedades de propósito específico, que permite aislar el activo del patrimonio del emisor.

“La parte legal puede parecer menos atractiva, pero es la más importante. Sin estructura jurídica sólida, el token no tiene valor real”, enfatizó.

Una vez completada esta etapa se emiten los tokens sobre blockchain, donde cada unidad representa una fracción determinada del activo. Finalmente, esos tokens son ofrecidos a inversores mediante plataformas que operen bajo regulación.

Entre las ventajas para los productores, Vaccotti destacó la posibilidad de obtener liquidez sin perder control operativo sobre sus establecimientos o actividades productivas.

Para los inversores, en tanto, la tokenización permite acceder a activos reales mediante montos mucho menores a los requeridos tradicionalmente.

El nuevo marco legal paraguayo

Uno de los aspectos que Vaccotti consideró fundamentales para el desarrollo del sector fue la aprobación de la Ley N.º 7572/2025 del Mercado de Valores y Productos.

La normativa reconoce oficialmente instrumentos financieros emitidos o registrados sobre tecnologías de registro distribuido, otorgando por primera vez un respaldo jurídico concreto a la tokenización de activos reales en Paraguay.

“Es un paso histórico porque la tokenización deja de estar en una zona gris y pasa a tener reconocimiento dentro del sistema financiero”, sostuvo.

Todavía quedan importantes desafíos regulatorios pendientes: ciberseguridad, custodia digital, auditoría de smart contracts, crowdfunding tokenizado y criterios tributarios.

Herramienta para financiamiento

Uno de los mayores impactos de la tokenización puede producirse en el acceso al crédito para pequeños y medianos productores rurales.

Actualmente, explicó Vaccotti, gran parte del financiamiento agropecuario depende de la banca tradicional, con exigencias hipotecarias, tasas elevadas y estructuras rígidas.

La tokenización abre alternativas diferentes. Una de ellas es utilizar activos tokenizados como garantía financiera sin necesidad de hipotecar tierras.

Otra posibilidad consiste en tokenizar futuras cosechas para obtener recursos destinados a la compra de insumos, permitiendo incluso conectar directamente a productores con inversores.

Además, esta tecnología facilita el ingreso de capital extranjero minorista hacia proyectos rurales paraguayos.