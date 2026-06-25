Heladas: Senacsa alerta y pide reforzar cuidados de los animales ante frío extremo

Desde hace semanas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) advierte sobre posibles heladas en algunas zonas productivas del país. En ese sentido, el Senacsa dio a conocer una serie de recomendaciones dirigidas a productores pecuarios y responsables de animales.

De acuerdo con la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), se prevé la llegada de una masa de aire de origen polar que mantendrá un ambiente muy frío durante varios días.

Según el informe de la institución no se descartan heladas principalmente en sectores del centro, sur y sureste de la Región Oriental, así como en algunas zonas del Chaco.

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Proporcionar refugios adecuados

Ante estas condiciones, Senacsa recordó que es fundamental proporcionar refugios adecuados para que los animales puedan protegerse del frío, el viento y la lluvia.

La institución recomienda disponer de árboles, cobertizos o galpones que sirvan de resguardo durante las jornadas más frías.

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Asimismo, el servicio veterinario enfatizó la importancia de mantener los refugios limpios y con buena ventilación, evitando la acumulación de humedad que puede favorecer la aparición de enfermedades.

Otro aspecto clave es garantizar el acceso permanente al agua, verificando que los animales puedan beber con facilidad y que las bajas temperaturas no afecten su disponibilidad.

Aporte energético

En cuanto a la alimentación, el servicio sanitario aconsejó aumentar el aporte energético de la dieta para ayudar a los animales a mantener su temperatura corporal.

Indicó que si las pasturas resultan insuficientes debido a las condiciones climáticas, se recomienda complementar con heno, granos u otros suplementos.

La institución también destacó la necesidad de suministrar alimentos de buena calidad nutricional, ya que una adecuada alimentación contribuye a fortalecer la salud y la resistencia frente al estrés térmico.

Bienestar animal

Finalmente, Senacsa recordó que el bienestar animal es una responsabilidad compartida e instó a los productores a reportar de manera inmediata cualquier caso de mortandad o situación sanitaria inusual durante el periodo de frío extremo.

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De acuerdo con los pronósticos difundidos por el MAG, los departamentos con mayor probabilidad de heladas son Itapúa, Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Caazapá, Paraguarí y Cordillera, además de zonas puntuales de Central, Canindeyú, Caaguazú y el Bajo Chaco.