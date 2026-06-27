El ingeniero que convierte datos en carne exportable

En una planta frigorífica, cada minuto de caída del sistema cuesta dinero. La cadena de frío no espera, los mercados internacionales tampoco. Por eso Luis Fernando Díaz, Gerente de Tecnología IT de Frigorífico Los Lazos SA, no habla de su área como soporte clave de un rubro que genera miles de millones de guaraníes.

“En una industria cada vez más exigente y orientada a los datos, la tecnología dejó de ser únicamente un soporte operativo para convertirse en un factor estratégico”, afirmó Díaz.

Infraestructura que no puede fallar

Díaz opera con arquitecturas redundantes para servicios críticos, respaldo energético, monitoreo permanente y múltiples alternativas de conectividad. Si cae un enlace, la producción sigue. Si falla un servidor, otro toma la posta.

A esto se suma una estrategia de recuperación ante desastres diseñada para mantener las operaciones activas, incluso ante situaciones imprevistas. En una industria donde los procesos funcionan de manera continua, la disponibilidad no es opcional.

Trazabilidad del campo al contenedor

La digitalización transformó cada etapa de la cadena productiva. En planta, los sistemas registran y controlan operaciones en tiempo real. En logística, mejoran la planificación de embarques y el seguimiento de productos. En calidad, agilizan auditorías y requisitos regulatorios exigidos por los mercados nacionales e internacionales.

El eje es la trazabilidad: la capacidad de identificar y rastrear cada lote desde el ingreso del animal hasta la entrega final al cliente. Un dato que hoy exigen los principales destinos de la carne paraguaya.

Ciberseguridad en una industria conectada

Las amenazas digitales crecen al mismo ritmo que la conectividad. Díaz aplica segmentación de accesos, autenticación de doble factor, copias de seguridad periódicas y pruebas constantes de recuperación de datos.

Pero, subraya Díaz, la tecnología sola no alcanza: “El factor humano es determinante”. Por eso son necesarios programas permanentes de concientización entre los colaboradores para prevenir el uso indebido de la información.

Asesoría internacional y talento local

Uno de los diferenciales de Los Lazos es el acompañamiento de un equipo asesor internacional de origen asiático vinculado al grupo de directores. Esa colaboración permite evaluar tendencias tecnológicas de los principales mercados e identificar oportunidades de innovación aplicables a la industria paraguaya.

En paralelo, Díaz prioriza el desarrollo del talento interno. Su objetivo es construir un área tecnológica sólida y una cultura organizacional alineada con la mejora continua. Porque en la visión del gerente, el éxito de cualquier transformación digital depende, antes que nada, de las personas.