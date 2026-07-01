Sistema de Identificación Animal ya registró a 5,6 millones de terneros en Paraguay

El Sistema de Identificación Animal (SIAP) que fue instaurado por ley en 2023 y cuya implementación comenzó en 2025 en la ganadería nacional avanza con buenos resultados, considerando que la herramienta es clave para el posicionamiento del sector pecuario en los mercados internacionales, según el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Propietarios y terneros identificados

De acuerdo con el reporte oficial, el carimbo 5 (correspondiente a animales nacidos entre julio de 2024 y junio de 2025) se identificó 2.796.544 terneros pertenecientes a 71.669 propietarios.

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Por su parte, el carimbo 6 (bovinos nacidos entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026) registra 2.850.953 animales correspondientes a 75.174 productores.

En total, el sistema alcanza a 146.843 propietarios ganaderos en todo el territorio nacional, consolidando el proceso de trazabilidad impulsado por el sector pecuario.

“Este resultado fortalece la trazabilidad, la sanidad animal y el excelente posicionamiento de la ganadería paraguaya en el escenario internacional”, destacaron desde el servicio veterinario oficial.

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Origen de las identificaciones

En cuanto al origen de las identificaciones, los datos muestran que en el carimbo 5 un total de 1.973.347 animales fueron registrados a través del Módulo del Ganadero y 823.197 mediante la Fundación Servicios de Salud Animal (Fundassa).

Por su parte, en el carimbo 6 se contabilizaron 1.922.410 registros por medio del Módulo del Ganadero y 928.543 a través de Fundassa.

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Desde Senacsa reiteraron que el avance del SIAP forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la trazabilidad del hato bovino paraguayo, una herramienta considerada clave para responder a las exigencias de los mercados internacionales y respaldar el crecimiento de las exportaciones de carne.