El MAG ve potencial para ampliar producción hortícola con demanda de Hambre Cero

Este martes, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se realizó una reunión con grupo de productores de manera a mejorar la planificación de cultivos de hortalizas. Además de fortalecer el acompañamiento técnico y garantizar una mayor oferta de alimentos nacionales para las familias paraguayas, informaron desde la institución.

Desde el MAG consideran clave ampliar la producción hortícola con demanda de Hambre Cero, aseguró Carlos Giménez, titular de la cartera, quién afirmó a ABC que se debe aumentar cultivos no solo para abastecer al mercado local, sino también para aprovechar las oportunidades de negocios que presenta el programa escolar.

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Impacto positivo a la economía

“El objetivo es extender la siembra de hortalizas a nivel nacional y lograr una producción más estable y no únicamente estacional. De esa manera generar un impacto positivo en la economía de la agricultura familiar, principalmente en los productores de hortalizas", detalló el ministro.

Según destacó, la Ley de alimentación escolar impacta positivamente en el rubro. Además dijo que algunos productores solicitan mayor participación en el comercio con las empresas proveedoras.

Productores piden más participación

Según lo explicado, el programa Hambre Cero exige que los proveedores adjudicados destinen al menos un 10% del valor total de sus contratos a la compra de productos provenientes de la agricultura familia.

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“Cubrimos el 10%, ya que ese es el porcentaje que exige la Ley y tenemos condiciones para producir mucho más, pero debemos contar con las garantías de que toda la producción pueda ser comercializada. Es un trabajo que estamos impulsando con todas las organizaciones”, señaló.

Cubrir mayores volúmenes

Reiteró que existe capacidad para cubrir mayores volúmenes y afirmó que desde el sector no se busca que, por cumplir la ley, las empresas proveedoras se limiten al 10% y luego dejen de comprar.

“Lo que queremos es que los productores aprovechen la oportunidad de negocio y alcancen el 100% de participación como proveedores de las empresas, especialmente en la temporada de mayor producción, para cubrirlo totalmente. Mientras que en épocas en las que no se tenga tanta disponibilidad, se optará por otros rubros”, indicó.

Planificar cultivos para tener alternativas

La idea del Ministerio, en esta serie de coordinaciones, es que cuando no se disponga de un tipo de vegetal o tubérculo pueda ser reemplazado por otro producto de la misma calidad. Reiteró que son alternativas que buscan ofrecer a los productores para aprovechar la capacidad productiva.

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Además, señaló que, considerando el clima predominantemente caluroso del país, se pretende generar opciones en algunos rubros que permitan producir durante más meses del año.

En lo que hace al acompañamiento por parte del MAG a las organizaciones, explicó que todos los grupos asistidos por el MAG deben estar formalizados, por lo que no deberían tener impedimentos para comercializar sus productos con cualquier empresa o cliente.