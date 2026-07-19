Nuevos mercados para carne y lácteos

En ese aspecto, en entrevista con ABC, comentó que dentro de la cuota de la Unión Europea existe una porción destinada a productos lácteos y que se debe analizar qué mercaderías pueden ser competitivas en ese mercado. Además del potencial para el citado sector en Taiwán.

En ese sentido, Martin también comentó que con Taiwán hay un proceso de negociación y admitió que no sabe “si están en un enfriamiento” entre las relaciones de ambos países en las últimas semanas.

No obstante, resaltó que se logró la apertura para el sector avícola después de un largo proceso y que ya se concretó el primer embarque.

Respecto al sector lácteo, indicó que existe una posibilidad de compra de la nación asiática y que es un mercado importante. En ese contexto, reconoció que hay “algunas cosas” que las autoridades taiwanesas vienen solicitando desde hace cinco años y que Paraguay debe cumplir, aunque alegó que se está avanzando en esos puntos.

“Hay un tema que tenemos que solucionar primero, pero el mercado taiwanés tiene un potencial enorme, que hoy es abastecido casi en un 100% por Nueva Zelanda, no solamente para leche en polvo, sino también para productos frescos”, explicó.

Precisó que la logística representa una dificultad, debido a la diferencia de distancia entre ambos países. “Nueva Zelanda está a cinco días en barco y Paraguay a 65 días”, indicó. Sin embargo, reiteró que la leche en polvo tiene posibilidades de ingresar a ese mercado y que se continúa trabajando en esa dirección.

“Este año terminará siendo el principal mercado para la carne porcina paraguaya, y la bovina está en la cuarta posición, que para el volumen que se maneja no es nada despreciable”, detalló sobre la nación taiwanesa.

Sobre las posibilidades de ampliar los destinos para la carne bovina, Martin señaló que Paraguay recibió semanas atrás la auditoría de México y consideró que el país “salió bien” de las inspecciones. Por ello, estimó que el mercado podría estar operativo hacia finales de este año o inicios de 2027.

Visita de Turquía, en agosto

Por otro lado, informó que durante la primera semana de agosto se recibirá a tres comitivas de Turquía, que realizarán durante una semana verificaciones sobre la inocuidad del complejo cárnico paraguayo.

“También esperamos una auditoría de Egipto, el sector industrial pidió su postergación hasta septiembre, pero las autoridades egipcias pretenden llegar en la segunda semana de agosto. Aún no definimos ese punto”, apuntó.

También informó que Chile realizará una visita para la revalidación de todas las plantas habilitadas y la incorporación de nuevos establecimientos, entre ellos el frigorífico Los Lazos, que aún requiere autorización para exportar a ese destino.

Avanzan auditorías

Avanzan las auditorías sanitarias con México y Turquía y también Chile hará revalidación de las plantas habilitadas.