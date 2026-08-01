Maíz: ¿por qué hay cautela pese a la expectativa de una producción de 6 millones de toneladas?

Tras los buenos resultados obtenidos el año pasado, el sector agroexportador proyectaba que la producción de maíz en Paraguay podría duplicarse, ante el crecimiento de la demanda interna y las oportunidades de exportación.

En esa línea, para 2026 se tenían buenas proyecciones sobre el desarrollo de la campaña maicera . Hugo Pastore, director ejecutivo de Capeco, comentó a ABC que durante el desarrollo del cultivo las condiciones climáticas fueron desafiantes. Explicó que, si bien las lluvias aportaron humedad a las plantaciones, la falta de suficientes días de sol retrasó el desarrollo del cultivo.

Además, maniestó que también se registraron algunas heladas, aunque aclaró que no tuvieron una incidencia significativa. En cuanto a la cosecha, manifestó que avanza, pero continúa algo atrasada debido a las precipitaciones y al tiempo inestable. No obstante, indicó que el área cosechada ya alcanza el 60%.

“Las informaciones que tenemos de campo es que la calidad, en general, está bien para lo que se requiere para la exportación a nuestros principales mercados y también para el uso en el mercado interno, y los rendimientos también están bastante razonables”, subrayó Pastore.

Incidencia del clima en la producción de maíz

El directivo de Capeco estimó que, si las condiciones actuales continúan en lo que resta de la cosecha, los rendimientos podrían disminuir ligeramente en las últimas parcelas. Aun así, sostuvo que el promedio general permitiría alcanzar una producción cercana a las 6 millones de toneladas.

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“Así que es una campaña de maíz bastante razonable. Es el segundo año que estamos repitiendo una buena campaña maicera. El año pasado estuvimos cerca de los 6.500.000 de toneladas; venimos con una producción interesante”, apuntó.

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Mayor consumo interno de maíz

Pastore destacó que el consumo interno del maíz adquiere cada vez mayor relevancia. En ese sentido, explicó que la industria de biocombustibles, con la producción de etanol a base de maíz, continúa creciendo.

Añadió que existen plantas que ya entraron en funcionamiento y otras que están en construcción y comenzarán a operar próximamente.

“Hoy en día, entre lo que es los biocombustibles y el uso para consumo animal en aves, en cerdos, en ganado de carne vacuno y también para la lechería, además de la producción de balanceados, estimamos que prácticamente el 50% de la producción de este año se va a destinar para el mercado interno, que es un número realmente muy interesante”, resaltó.

Según Pastore, contar con una base importante de demanda local representa una señal positiva porque brinda mayor respaldo a los precios. Asimismo, señaló que a nivel regional Brasil y Argentina también presentan una buena campaña maicera.

Exportaciones hacia Brasil avanzan con normalidad

A pesar del escenario regional, sostuvo que Brasil continúa siendo el principal destino del maíz paraguayo y que las exportaciones hacia ese mercado están fluyendo con normalidad.

Alegó que, por el momento, no se registra una congestión extrema como la ocurrida el año pasado.

“Entrando en agosto y septiembre (año pasado) hubo una coyuntura donde había enormes cantidades de camiones para cruzar hacia Brasil. Por el momento estamos teniendo un buen ritmo de exportaciones, sin ese caos que tuvimos el año pasado, y estamos alertas para que eso no se vuelva a repetir”, sostuvo.

Productores advierten menor producción

Por su parte, Aurio Frighetto, presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), filial Alto Paraná, manifestó que la siembra de este año fue complicada debido a las condiciones climáticas, lo que retrasó la época ideal de siembra del maíz.

Explicó que esta situación también obligó a realizar un mayor control de los cultivos ante la aparición de enfermedades, lo que generó un gasto adicional para los productores por la necesidad de aplicar fumigaciones con mayor frecuencia.

Recordó que el año pasado se tuvo un rendimiento “extremadamente bueno”, superando los 6.000 kilos por hectárea.

“Este año difícilmente que podamos alcanzar o llegar cerca de esos números que tuvimos por el hecho de que con la disparidad del crecimiento del maíz, afectado por la seca al inicio, impactó en la producción”, detalló.

Rendimientos variables por zona

Frighetto explicó que actualmente, con la cosecha en marcha, se observan diferentes niveles de rendimiento. Señaló que en algunos terrenos se lograron entre 4.000 y 4.500 kilos por hectárea, mientras que en otros los resultados estuvieron entre 5.000 y 5.800 kilos por hectárea.

También reconoció que existen parcelas que no tuvieron mayores inconvenientes climáticos, recibieron lluvias oportunas y alcanzaron alrededor de 6.000 kilos por hectárea.

“Es difícil decir cuál será el promedio nacional este año. Estimo que será entre los 4.800 a 5.300 kilos por hectárea más o menos, que es lo que observo en la zona donde estoy, que es en el norte de Alto Paraná”, acotó.

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Diferencia sobre la estimación de cosecha

Aunque existen estimaciones que proyectan una cosecha cercana a las 6 millones de toneladas, Frighetto sostuvo que, a su criterio, este año no se llegará a ese volumen debido a los problemas climáticos registrados desde el inicio de la siembra del maíz zafriña.

En cuanto a los precios pagados por el grano, aseveró que el productor “saldrá perdiendo uno a cero”, debido a los elevados costos que implicó la producción.

“Los costos de semilla están altos. Tenés que tener una productividad mínima entre 4.000 a 5.000 kilos por hectárea para poder pagar el costo de producción. Lo que estamos haciendo ahora sería para mantener el suelo, lo que estamos haciendo ahora, y sin beneficio alguno”, expresó.

Reiteró que la situación de precios tanto a nivel nacional como internacional prácticamente no deja margen de ganancia para los productores, en comparación con campañas anteriores.