Procesamiento de soja paraguaya crece y genera US$ 709 millones en exportaciones

La agroindustria paraguaya de procesamiento de soja cerró el primer semestre del año con resultados positivos, tanto en volumen de molienda como en ingresos generados por exportación.

Según el boletín de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), de enero a junio de 2026 las ventas al extranjero de aceite, harina y cascarilla de soja generaron US$ 709,63 millones para el país, un 21% más que en el mismo periodo de 2025.

Entre tanto, el crecimiento estuvo acompañado por un mayor nivel de procesamiento de la oleaginosa, debido a que en los primeros seis meses alcanzó 1.852.989 toneladas, lo que representa un incremento del 12% frente al mismo periodo del año pasado.

“Para encontrar un registro superior en un primer semestre, es necesario remontarse hasta 2018, año que cerró con el mayor nivel de procesamiento de la historia de la industria nacional, cuando la molienda superó los 1,9 millones de toneladas”, añadieron.

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Mayor agregado de valor

Solo en junio, la industria agregó valor a 367.032 toneladas de soja, unas 59.000 toneladas más que en el mismo mes del año pasado, manteniendo la tendencia positiva que viene mostrando el sector durante 2026.

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En cuanto a otras oleaginosas, en el boletín se constata que la molienda creció 4% en comparación con junio de 2025, alcanzando 31.678 toneladas. Desde la Cámara destacaron que el crecimiento de la agroindustria genera efectos en otros sectores de la economía.

“Este crecimiento que se observa en toda la agroindustria llega al resto de la cadena de valor, otorgando mayor dinamismo no solo a proveedores de productos o prestadores de servicios, sino también a otras industrias que emplean el aceite, la harina o la cascarilla como insumos en sus propios procesos productivos, como la actividad ganadera, la industria alimentaria o la producción de biocombustibles”, precisaron.

Ante este escenario, desde Cappro insistieron en la necesidad de impulsar una política industrial que permita fortalecer la competitividad del procesamiento local de la materia prima.

Uso de capacidad instalada llega al 78%

Al cierre del primer semestre, la utilización de la capacidad instalada de procesamiento de soja alcanzó el 78%, mejorando tres puntos porcentuales respecto al registro a mayo. Sin embargo, en la comparación interanual se observa una estabilización, ya que tanto en el primer semestre de 2026 como en el mismo periodo de 2025 se alcanzó el mismo nivel de aprovechamiento.

“Considerando los niveles tan positivos de procesamiento que se vienen registrando, el espacio para crecer en la utilización de la capacidad instalada se mantiene. Durante el segundo semestre del año se espera sostener un buen ritmo de agregado de valor, con lo que se podría cerrar incluso más la brecha de subutilización de la capacidad instalada en la agroindustria nacional”, añadieron desde el gremio.

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Mejores precios impulsan ingresos

Respecto a los mercados internacionales, desde el gremio precisaron que Paraguay logró aprovechar el incremento registrado en el precio del aceite de soja durante este año.

Esto se refleja al comparar el desempeño del primer semestre de 2026 con el mismo periodo del año pasado: el volumen exportado de aceite aumentó 4%, mientras que el valor generado creció 22%.